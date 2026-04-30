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«Esto no es una guerra»: Cristiano Ronaldo afirma que criticar al árbitro «no beneficia» al «proyecto» de la Liga Profesional Saudí
Ronaldo pide que se ponga fin a la «guerra» contra los árbitros
Ronaldo criticó la constante crítica sobre los árbitros en la Liga Profesional de Arabia Saudí, y afirmó que daña la imagen del torneo. Tras la victoria 2-0 del Al-Nassr sobre Al-Ahli, que mantuvo a su equipo en el liderato, el jugador de 41 años pidió más profesionalidad a sus colegas.
Tras el encuentro, declaró a Thmanyah: «Esto no es bueno para la liga. Todo el mundo se queja. Esto es fútbol, no una guerra. Sabemos que hay que luchar; todos quieren ganar, pero no todo está permitido». Sus palabras llegan tras las acusaciones del defensa del Al-Ahli Merih Demiral, quien afirmó que el Al-Nassr se ha beneficiado de arbitrajes favorables toda la temporada.
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Las frustraciones saldrán a la luz al final de la temporada
A pesar de sus llamamientos a la calma, Ronaldo sugirió que tiene quejas propias que planea revelar al terminar la lucha por el título. El veterano delantero ha vivido un año turbulento, que incluyó un breve boicot a los partidos a principios de temporada tras el polémico fichaje de Karim Benzema por el Al-Hilal.
Ronaldo prometió explicar todo al final de la temporada: «He visto muchas cosas malas. Varios jugadores se han quejado en redes sociales de los árbitros y del proyecto. Ha sido una temporada difícil, dentro y fuera del campo». Sabemos el poder que tienen otros equipos, pero tendré la oportunidad de hablar al final de la temporada».
Un ejemplo a seguir para la competencia europea
El exjugador de Real Madrid y Manchester United mantiene el foco en su objetivo: hacer de la Liga Profesional Saudí un rival de verdad para las ligas europeas. Cree que las disputas internas actuales restan valor a la gran inversión y a los avances logrados desde su llegada a Riad en diciembre de 2022.
Al valorar la imagen global de la liga, añadió: «Debemos dar ejemplo, no solo aquí sino también ante Europa, de que queremos competir para ser una de las mejores ligas del mundo. Pero, en ese sentido, creo que debemos analizar la situación y poner fin a esas críticas... porque, para mí, esto no es fútbol».
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La lucha por el primer título saudí
Con el Al-Nassr liderando la lucha por su primer título de liga desde 2019, Ronaldo prioriza los títulos colectivos sobre los logros personales, aunque esté cerca de los 1.000 goles. «El éxito del proyecto es lo que me motiva en esta etapa final», afirma.
«La lucha por el título durará hasta el final —concluyó Ronaldo—. He tenido una carrera brillante y quiero seguir adelante, marcando goles y disfrutando. Pero lo más importante es ganar. Tenemos muchas ganas de ganar la liga».