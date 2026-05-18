Getty/GOAL
Traducido por
«Esto no es el Salah FC»: Jamie Carragher critica a la «egoísta» estrella del Liverpool y compara su declaración sobre el fútbol «heavy metal» con la ruptura de Cristiano Ronaldo con el Manchester United
Carragher compara la marcha de Salah con la sorpresa de Ronaldo
La leyenda del Liverpool, Carragher, admite que no le sorprende la decisión de Salah de expresar públicamente su frustración al final de su etapa en Anfield. En declaraciones a Sky Sports, Carragher comparó el comportamiento del egipcio con la forma explosiva en que Cristiano Ronaldo forzó su salida del Manchester United en 2022.
«No me sorprende», afirmó. «Ya dije que antes de acabar la temporada soltaría otra bomba, igual que hizo Ronaldo al irse del United. Pensé que sería tras el último partido, pero no. Hace dos años le llamé egoísta por una entrevista y sigo pensándolo. El Liverpool tiene una semana clave; aún no está clasificado para la Champions, y lo importante debe ser el Liverpool FC, no el Salah FC».
- Getty Images Sport
La declaración del heavy metal
La polémica surgió tras la derrota 4-2 ante el Aston Villa, cuando Salah publicó un mensaje en redes sociales. El jugador de 33 años pidió volver al estilo de alta intensidad de Jürgen Klopp y sugirió que la filosofía actual de Slot no cumple con las expectativas de la afición.
En un mensaje que cuestionaba los métodos del entrenador Slot, Salah escribió: «He visto a este club pasar de la duda a la fe y de la fe al título. Ha costado mucho y siempre di todo para ayudar. Nada me enorgullece más. Esta nueva derrota es dolorosa y no es lo que nuestros aficionados merecen. Quiero ver al Liverpool volver a ser el equipo ofensivo que temen los rivales y que gana trofeos».
Steven Gerrard interpretó este mensaje como señal de un vestuario dividido y de una identidad perdida bajo Slot.
Neville critica con dureza las acciones de Salah
Los Reds se preparan para el último partido contra el Brentford, y los comentaristas se preguntan si la relación de Salah con Slot es insostenible. Gary Neville, junto a Carragher, criticó el momento de los comentarios y afirmó que una muestra pública de desacuerdo sería inaceptable en cualquier club de primera categoría.
“Ha quitado la anilla de una granada en plena sala y se está marchando”, comentó Neville. “Mo no está contento allí. No pinta bien. Si fuera jugador del Manchester United, estaría furioso. Pero a un jugador así, con esa envergadura y personalidad, nunca lo puedes callar. Si tienen algo que decir, lo dirán, y justo cuando menos quieras oírlo. Ese comentario fue revelador; a Arne Slot no le hará ninguna gracia. Pero lo único que querrá es llegar al final de la temporada, irse, sacar a los que no seguirán y reconstruir el equipo».
- AFP
El dilema de Slot antes de su despedida de Anfield
A pesar de las tensiones, Carragher cree que Klopp debe priorizar las aspiraciones del club en la Liga de Campeones sobre cualquier rencor personal. Como la clasificación entre los cuatro primeros aún no está asegurada, el entrenador tiene un dilema: alinear a Salah como titular en su última aparición en Anfield o dejarlo fuera como medida disciplinaria.
«No creo que ningún entrenador deba cortarse la nariz para fastidiar a la cara», añadió Carragher. «Si alinear a Mo Salah este fin de semana le da al Liverpool la mejor oportunidad de ganar, hay que alinearlo. He criticado a Salah por ser egoísta, pero Slot no puede serlo; debe pensar en lo mejor para el club. Si el Liverpool necesita un buen resultado contra el Brentford, debe alinearlo si cree que es parte de su mejor equipo. Slot no goza de gran respaldo en este momento, y por eso Salah hizo esos comentarios; el jugador ha aprovechado la debilidad del técnico para actuar así y lo ha puesto en una situación incómoda».