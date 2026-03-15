El exjugador del FCB Dietmar Hamann ha criticado duramente la decisión del Bayern de Múnich de recurrir la sanción impuesta tras la polémica tarjeta amarilla-roja mostrada al delantero Luis Díaz en el empate 1-1 en Leverkusen.
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«Esto no es digno de un club de talla mundial»: Dietmar Hamann arremete contra el FC Bayern
«Esto no es digno de un club de talla mundial. Una reacción así tras un partido en el que el árbitro ha arbitrado bien», se quejó el comentarista televisivo Hamann el domingo por la noche en Sky90. Lo que molesta especialmente al comentarista de 52 años es que el Bayern pasa por alto que, en el pasado reciente, ellos mismos se han beneficiado de decisiones arbitrales polémicas. Por ejemplo, en la victoria por 5-1 contra el TSG Hoffenheim a principios de febrero, cuando el árbitro Tobias Stieler sancionó con tarjeta roja la entrada del defensa del TSG Kevin Akpoguma sobre Díaz en el área, además de pitar penalti a favor del FCB, sentenciando así el partido de forma prematura en lugar de actuar con tacto.
«Contra el Hoffenheim, eso decidió el partido, porque ocurrió a los diez minutos. De eso no dicen nada en su comunicado. Y un club de talla mundial presenta una protesta contra una tarjeta amarilla-roja cuando el jugador intenta provocar un penalti», criticó Hamann. Como otro ejemplo de favoritismo hacia el Bayern, citó la controvertida tarjeta roja a Rocco Reitz, del Borussia Mönchengladbach, en la victoria por 4-1 del FCB a principios de marzo, cuando la entrada de Reitz sobre el delantero del FCB Nicolas Jackson, en un caso similar al de Akpoguma del Hoffenheim, fue considerada una entrada de emergencia.
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La tarjeta amarilla-roja a Luis Díaz causó gran malestar en el FC Bayern
El sábado, en el minuto 84, Díaz se lanzó contra el portero del Leverkusen, Janis Blaswich, para provocar un penalti. Aunque el Bayern entendió que el árbitro Christian Dingert no pitara penalti, sí que les enfureció que mostrara a Díaz su segunda tarjeta amarilla por una supuesta simulación y expulsara al colombiano con doble amarilla.
Por su parte, Hamann ya se había puesto del lado del árbitro el sábado y había subrayado que entendía perfectamente su decisión de no pitar penalti y de mostrar la tarjeta amarilla-roja. El propio Dingert admitió su error, lo que el director deportivo del Bayern, Max Eberl, elogió como «muy honorable».
Un exentrenador de la Bundesliga también se muestra indignado por la apelación del FC Bayern
El domingo, el FCB confirmó a Sky su intención de recurrir ante el Tribunal Deportivo de la DFB la sanción impuesta a Díaz. Tal y como están las cosas, el jugador de 29 años se perdería por sanción el próximo partido de la Bundesliga contra el Union Berlin, que se disputará el sábado. «Observamos con preocupación la evolución de las últimas semanas. La actuación en Leverkusen fue el punto álgido de una fase en la que nos hemos enfrentado una y otra vez a decisiones cuestionables. Ya sea en el HSV, en Dortmund o en Leverkusen, se han producido una y otra vez jugadas polémicas que a menudo nos han perjudicado», declaró el presidente del Bayern, Jan-Christian Dreesen, sobre la apelación. Añadió: «La DFB debe mejorar el nivel de actuación de sus árbitros. Que Christian Dingert admita su error es loable, pero eso por sí solo no nos ayuda.»
Por su parte, el exentrenador de la Bundesliga Friedhelm Funkel (entre otros, del Eintracht de Fráncfort y del 1. FC Colonia) también expresó su incomprensión ante la medida del Bayern: «El hecho es que el Bayern no va a tener ningún éxito con esta apelación. No sé por qué lo hacen», dijo Funkel en Sky90 y se expresó en una línea similar a la de Hamann: «Solo hablan desde su punto de vista, de que se les ha perjudicado, y no de que otros clubes también se ven perjudicados. Hay que decir que el FC Bayern también se ha beneficiado en las últimas semanas de decisiones arbitrales que le han favorecido, contra el Hoffenheim, por ejemplo. La tarjeta roja justo al principio les permitió ganar ese partido con tanta claridad, porque jugaron casi todo el tiempo con un hombre más. Y eso también ocurre en alguna que otra situación, pero entonces no hablan de que se les favorece. Y eso me parece simplemente incorrecto».
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FC Bayern de Múnich: los próximos partidos del FCB
Fecha Hora Partido Miércoles, 18 de marzo 21:00 FC Bayern - Atalanta (Liga de Campeones) Sábado, 21 de marzo 15:30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15:30 SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga) Sábado, 11 de abril 18:30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)