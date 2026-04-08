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«Esto no acaba conmigo»: el presidente dimisionario de la Federación Italiana de Fútbol publica un manifiesto de 11 páginas que critica los fallos estructurales del fútbol nacional tras el fiasco del Mundial
Un sistema paralizado
Aunque renunció tras el fracaso en la repesca para el Mundial, Gravina permanece al frente de la administración ordinaria hasta la elección de su sucesor el 22 de junio. En un movimiento que ha sacudido al fútbol italiano, hizo público el informe que preparaba para el Parlamento, donde afirma que los problemas del fútbol nacional provienen de fallos estructurales profundos, no de errores individuales.
«Los problemas críticos del fútbol italiano se conocen desde hace años y se han destacado en numerosos documentos oficiales, que solo difieren en los datos estadísticos, que siguen empeorando, lo que confirma que se trata en gran medida de deficiencias estructurales», declaró Gravina. A continuación, destacó la falta de coordinación entre los organismos de gobierno y añadió: «Si realmente queremos lo mejor para el fútbol italiano como movimiento deportivo en su conjunto, es necesario aclarar las responsabilidades reales de la Federación, las Ligas y las instituciones públicas. Demasiadas imprecisiones, e incluso falsedades, alimentan la búsqueda de culpables y difunden ideas erróneas».
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Datos alarmantes y abandono juvenil
El informe muestra que la Serie A está por debajo de otras ligas europeas en nivel técnico. Gravina señaló que Italia ocupa el puesto 49 de 50 ligas analizadas en porcentaje de minutos jugados por futbolistas sub-21 elegibles para la selección, con un 1,9 %. Además, la Serie A figura fuera del top 10 en metros recorridos en sprint.
Además, la velocidad media del balón (7,6 m/s) queda por debajo de la Liga de Campeones (10,4 m/s) y de otras grandes ligas (9,2 m/s). Aunque muchos aficionados piden cuotas para extranjeros, Gravina lo descarta: «violaría la libre circulación de trabajadores».
Fricciones institucionales y déficits de financiación
El manifiesto de Gravina critica la falta de apoyo del Gobierno italiano y compara el trato del fútbol con el de otras disciplinas. Denunció que eventos como los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y los Juegos Mediterráneos de Taranto “recibieron financiación multimillonaria”, mientras la federación de fútbol no obtuvo fondos similares ni siquiera para la Eurocopa 2032. Según él, esta falta de recursos ha bloqueado la construcción de la infraestructura necesaria.
Opina que el éxito solo llega donde la FIGC tiene pleno control. «No es casualidad que hayamos obtenido resultados significativos en los ámbitos de responsabilidad federal directa y exclusiva (sostenibilidad social y medioambiental, proyectos juveniles y escolares, programas de desarrollo y formación para las selecciones juveniles nacionales, por citar algunos), frente a los ámbitos en los que los intereses de las distintas partes y sus respectivas autonomías se solapan hasta paralizar el sistema», añadió en el documento.
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Una hoja de ruta para el futuro
La última parte del informe presenta las reformas que Gravina ve clave para salvar el fútbol italiano: recuperar el régimen fiscal del «Decreto de Crecimiento» para futbolistas extranjeros, destinar parte de los ingresos de las apuestas a la formación de jóvenes y a infraestructuras, levantar la prohibición de la publicidad de apuestas y reformar las estructuras de las ligas de la Serie A, B, C y D.
No obstante, reconoció que su salida no resolvería los problemas de fondo. Y sentenció: «Sin una voluntad firme y unánime de priorizar el bien común y sin que la política cree las condiciones necesarias, nadie podrá reactivar el fútbol italiano por sí solo». Ahora, la pelota está en el tejado de las autoridades, que siguen buscando su sustituto.