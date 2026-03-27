«¡Esto lo estropea todo!» - Didier Deschamps se pronuncia en contra de las «pausas para refrescarse» tras la victoria de Francia sobre Brasil, en una grave advertencia de cara al Mundial de Norteamérica

Francia demostró por qué sigue siendo el equipo a batir en la escena internacional al imponerse por 2-1 a Brasil en un reñido partido disputado en el Gillette Stadium. A pesar de quedarse con 10 hombres en la segunda parte tras la expulsión de Dayot Upamecano, los gigantes europeos hicieron gala de una notable disciplina táctica para resistir la embestida brasileña en los últimos compases.

La precisión de Kylian Mbappé supuso el primer gol con un remate sereno ante Ederson, antes de que Hugo Ekitike duplicara la ventaja. Aunque Gleison Bremer recortó distancias para la Seleção, el equipo de Carlo Ancelotti pareció quedarse sin ideas, incapaz de aprovechar su superioridad numérica, ya que Vinicius Jr. y Raphinha fueron neutralizados por una resuelta zaga francesa.