«Estoy harto. En cada partido importante pasa lo mismo», se quejó el martes por la noche el ex capitán y «aspirador del centro del campo» del Manchester United, ahora comentarista de la CBS, sobre Alexander-Arnold. Al irlandés le molesta que se elogie su ataque y se ignore su débil defensa.
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«¡Esto es una basura!»: La superestrella del Real Madrid es duramente criticada por una jugada en la derrota ante el Bayern de Múnich
«En la Liga de Campeones no se puede desconectar así», dijo Keane sobre la jugada de Alexander-Arnold que permitió el primer gol del Bayern, marcado por Luis Díaz en el 41’. El colombiano se escapó detrás del defensa madridista, recibió un pase en profundidad de Gnabry y definió con calma.
«Es un error de principiante. ¿Dejar que Luis Díaz te supere como si no estuvieras ahí? ¡Es una tontería! Por favor», espetó Keane. Alexander-Arnold sigue defendiendo «como si nunca hubiera jugado de lateral derecho en su vida. En los partidos importantes se necesitan grandes defensas y ahora mismo él está muy lejos de serlo», sentenció el exjugador, que disputó 479 partidos con el Manchester United entre 1993 y 2005.
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Trent Alexander-Arnold asistió en el gol del Real Madrid contra el Bayern de Múnich
Keane, crítico con Alexander-Arnold, cuestionó al entonces jugador del Liverpool. El año pasado, cuando ya se vislumbraba su fichaje por el Madrid, Keane puso en duda en el podcast Stick to Football la idoneidad del inglés para el equipo blanco: «Si Trent Alexander-Arnold ficha por el Real Madrid, que tenga suerte, como si en el Real no supieran defender», cuestionó ya entonces sus cualidades defensivas.
Tras 21 años en el LFC, fichó por el Madrid el verano pasado por diez millones de euros. Con frecuencia lesionado, aún no ha convencido: suma cinco asistencias en 23 partidos.
Lo positivo: tres de esas cinco asistencias las ha conseguido en los tres últimos partidos; también brilló como creador de juego contra el Bayern y dio el pase para el 1-2 definitivo de Kylian Mbappé (minuto 74). «Antes del partido hablamos de cómo teníamos que correr por detrás de su defensa, con trayectorias por detrás de sus laterales, y vi una oportunidad allí», explicó Alexander-Arnold sobre su asistencia en CBS. «Vi correr a Kylian, le pasé el balón con mucha fuerza y él lo hizo muy bien».
Sin embargo, Tuchel lo marginó de los amistosos ante Uruguay (1-1) y Japón (0-1) para dar oportunidad a otros jugadores. «No se trata de lo que Trent no nos puede aportar», dijo el seleccionador alemán. «Sé muy bien lo que Trent puede hacer y cuáles son sus puntos fuertes».
Tuchel no lo ha convocado desde junio pasado, cuando el madridista jugó su partido más reciente de los 34 que lleva con Inglaterra. En la recta final de la temporada, Alexander-Arnold intentará convencer a Tuchel para estar en el Mundial.
El Real Madrid busca darle la vuelta a la eliminatoria en el partido de vuelta contra el Bayern de Múnich.
El Real Madrid presionó al Bayern en los últimos minutos para empatar, pero acabó perdiendo por la mínima. El próximo miércoles, en la vuelta en Múnich, Alexander-Arnold y su equipo afrontarán un gran desafío para alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones.
«Será una tarea titánica ganar en el Allianz Arena, pero en un club como este, en momentos así nos superamos a nosotros mismos», afirmó Alexander-Arnold, optimista. Antes del segundo duelo con el Bayern, el Real se medirá el viernes en Liga al FC Girona. Una victoria es imprescindible para no dejar escapar el título, pues la diferencia con el líder, el FC Barcelona (siete puntos), podría ser definitiva.
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Trent Alexander-Arnold: sus estadísticas con el Real Madrid
Partidos
Goles
Asistencias
23
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