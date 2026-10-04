«Esto es un deporte de equipo, ¡no es tenis!»: Nicolo Barella resta importancia a su suplencia con Italia y desvela el desgaste físico de las temporadas de 70 partidos

Barella ha descartado cualquier sugerencia de frustración tras quedarse fuera del once inicial en los recientes partidos de Italia en la Nations League. A pesar de su condición de pieza clave en el centro del campo del Inter de Milán, el jugador de 29 años se quedó en el banquillo en la victoria inicial por 4-1 sobre Turquía en Bursa y solo entró como suplente en la segunda parte en el trabajado empate 1-1 contra Francia en París. En declaraciones previas al partido de vuelta del lunes contra Turquía en Bolonia, Barella dejó claro que prioriza el éxito colectivo por encima de los minutos de juego a nivel individual.

«Esto es un deporte de equipo, no es tenis», dijo a los periodistas durante una rueda de prensa previa al partido, según recoge Football Italia. La actitud altruista del centrocampista refleja una creciente armonía dentro de la concentración mientras el equipo afronta un parón internacional cargado de partidos.