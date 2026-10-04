AFP
Traducido por
«Esto es un deporte de equipo, ¡no es tenis!»: Nicolo Barella resta importancia a su suplencia con Italia y desvela el desgaste físico de las temporadas de 70 partidos
El ego individual frente a los objetivos del equipo
Barella ha descartado cualquier sugerencia de frustración tras quedarse fuera del once inicial en los recientes partidos de Italia en la Nations League. A pesar de su condición de pieza clave en el centro del campo del Inter de Milán, el jugador de 29 años se quedó en el banquillo en la victoria inicial por 4-1 sobre Turquía en Bursa y solo entró como suplente en la segunda parte en el trabajado empate 1-1 contra Francia en París. En declaraciones previas al partido de vuelta del lunes contra Turquía en Bolonia, Barella dejó claro que prioriza el éxito colectivo por encima de los minutos de juego a nivel individual.
«Esto es un deporte de equipo, no es tenis», dijo a los periodistas durante una rueda de prensa previa al partido, según recoge Football Italia. La actitud altruista del centrocampista refleja una creciente armonía dentro de la concentración mientras el equipo afronta un parón internacional cargado de partidos.
- AFP
Gestionar la carga física
La naturaleza implacable del calendario del fútbol moderno fue uno de los principales temas de debate, especialmente para Barella, que ya ha sumado 72 internacionalidades y ha marcado 10 goles con Italia. El centrocampista del Inter abordó el desgaste físico de temporadas exigentes al tiempo que reflexionó sobre una racha de resultados irregular de la Azzurra, que arrancó su campaña en la Nations League con una decepcionante derrota en casa por 0-2 ante Bélgica, reaccionó con una convincente victoria por 1-4 sobre Turquía en Bursa y logró un meritorio empate 1-1 a domicilio ante Francia.
«No soy viejo, pero sí tengo muchos partidos en las piernas y he tenido que aprender a escuchar a mi cuerpo», confesó Barella. «Jugando 70 partidos al año, no tienes la misma frescura que tenías con 23 años, pero mirando las estadísticas, sigo siendo de los que más terreno cubren. Lo único que me falta con la Nazionale son algunos goles, ahí es donde voy por detrás».
El factor Mancini y la moral del equipo
Desde que Mancini volvió al banquillo, el ambiente en torno a la selección italiana ha mejorado de forma notable, pese a años de profunda desilusión. Italia ha sufrido una gran decepción en la escena internacional, al no lograr clasificarse para las tres últimas fases finales de la Copa del Mundo, un marcado contraste con su histórico triunfo en la Eurocopa 2020 bajo las órdenes de Mancini durante su primera etapa al frente.
«Una de las mejores cosas del seleccionador es que nos permite a los jugadores sentir una cierta tranquilidad. Hemos vivido experiencias muy difíciles y nada positivas en los últimos años, especialmente en lo que respecta a mí, Gigio Donnarumma y Alessandro Bastoni», explicó Barella. «El seleccionador nos pidió recuperar la ilusión, y creo que lo estamos haciendo, porque de lo contrario no habríamos vuelto a encarrilar las cosas en Francia y luego casi lo habríamos ganado al final». Este espíritu renovado se ha hecho evidente en la capacidad de Italia para reaccionar en escenarios complicados lejos de casa.
- AFP
Ante una Turquía herida
De cara al próximo desafío, Barella advirtió de que Turquía será un rival peligroso. El combinado visitante llega a Bolonia con ganas de cambiar su dinámica tras una desastrosa campaña en la Nations League, en la que ha perdido sus tres partidos del Grupo A hasta ahora, con solo un gol a favor y ocho en contra. Los problemas de Turquía se han agravado por lesiones de alto perfil, con el delantero de la Juventus Kenan Yildiz y el centrocampista del Inter Hakan Calhanoglu, ambos descartados para el choque.
«Hakan es un campeón al que conocí primero como rival y después como compañero. Es un líder, así que naturalmente es una gran baja para ellos, pero también tienen otros jugadores de los que debemos cuidarnos. Turquía estará herida por sus resultados recientes y, sin duda, con ganas de enviar un mensaje», señaló. Al referirse a la nueva ventana internacional de cuatro partidos, Barella concluyó: «No sé si es mejor o no. Lo positivo es que tenemos más tiempo para trabajar y asimilar las ideas del seleccionador, pero son viajes largos, jugamos cada dos días y volvemos tarde».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias