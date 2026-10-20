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«¡Esto es solo el comienzo!»: Omar Marmoush confía en resurgir ante el Tottenham tras estrenarse como goleador en la victoria contra el Coventry
Un delantero egipcio impulsa la primera victoria
Marmoush confía en que su primer gol con el Tottenham en la victoria por 3-1 ante sus visitantes recién ascendidos marque el inicio de una recuperación esta temporada. Incorporado en calidad de cedido procedente del Manchester City, el atacante volvió a adelantar a su equipo en el minuto 58, pese a haber golpeado antes a Milan van Ewijk en la cara. Esa victoria, que se hizo esperar tras tres empates y tres derrotas, permite al Tottenham pasar del 20.º al 16.º puesto.
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El regreso del mediapunta propicia un dominio inicial
Tras una concentración de cuatro días de entrenamiento en Marbella con buen tiempo, los locales abrieron el marcador a los 14 minutos por medio de James Maddison, que aprovechó un pase de Mohammed Kudus ante el Coventry, el club de su infancia.
Aunque le anularon un gol a Dominic Solanke, el Tottenham mantuvo el control hasta que una pérdida de balón de Jan Paul van Hecke permitió a Jack Rudoni empatar tras la reanudación. Marmoush marcó después y Ben Davies sentenció en el tiempo añadido.
En declaraciones a BBC Sport tras el pitido final, Marmoush expresó su alegría por la victoria y por el rendimiento general del equipo: «Estamos muy, muy contentos. La última semana hemos jugado bien, pero no habíamos conseguido la victoria. Estoy muy contento de ganar hoy nuestro primer partido y también de marcar mi primer gol con el Tottenham. Seguiremos trabajando a partir de esto».
Sobre su primer gol y lo que sintió al ver que su trabajo había servido para conseguir los tres puntos, añadió: «Estoy muy contento de que haya dado sus frutos, pero me alegran más los tres puntos que hemos conseguido hoy».
El vestuario respalda el plan táctico
La noche, ya de por sí alentadora para el equipo de Roberto De Zerbi, mejoró aún más cuando Dejan Kulusevski volvió a jugar tras recuperarse de una grave lesión de rodilla que le hizo perderse toda la campaña anterior. En defensa, el conjunto local logró neutralizar las primeras amenazas del Coventry de Frank Lampard.
Al reflexionar sobre la evolución del equipo y la amenaza que planteaban sus rivales, Marmoush dijo: «En cada partido aprendemos. Como has dicho, jugamos muy bien en las primeras semanas, pero el resultado no llegó. Esto acaba de empezar».
También elogió la calidad del conjunto visitante y reconoció la importancia del gol de Davies: «Son un equipo muy bueno, especialmente en las transiciones. El gol de Ben nos dio los tres puntos e hizo que el partido se calmara».
El delantero destacó además la influencia positiva de su entrenador y la unión de la plantilla: «Sí, me siento de maravilla. El entrenador nos ayuda a todos y nos enseña pequeños detalles. También nos ayuda en lo personal. Me encantan la intensidad y la pasión que transmite. Creemos en el sistema con el que jugamos. En el campo somos como una gran familia y lucharemos los unos por los otros hasta el final».
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Nuevas preocupaciones por lesiones empañan la celebración
Pese a poner fin a su inicio sin victorias, los servicios médicos del Tottenham deben evaluar ahora los golpes sufridos por los defensas Robertson y Tosin Adarabioyo. Marmoush también abandonó el campo cojeando en los últimos minutos del partido. Mientras tanto, el Coventry cae al 17.º puesto antes de dos partidos cruciales consecutivos en casa ante el Fulham y el Sunderland.
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