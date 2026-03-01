Getty/GOAL
Traducido por
«¡Esto es ridículo!» - Igor Tudor tilda de «tramposo» a la estrella del Fulham tras la última y dolorosa derrota del Tottenham en el derbi londinense
- AFP
Tudor se enfurece por la derrota ante el Fulham
El partido se encendió con un polémico primer gol que marcó la pauta de las frustraciones de Tudor tras el encuentro. Harry Wilson adelantó a los locales, pero la jugada se vio empañada por una dura entrada de Raúl Jiménez sobre Radu Dragusin. A pesar de las protestas de los defensas del Tottenham, el gol subió al marcador y el Fulham aprovechó la falta de compostura de los visitantes para doblar su ventaja con un buen disparo de Alex Iwobi. Aunque los Spurs intentaron remontar al final, el daño fue en gran parte autoinfligido, lo que dejó a Tudor recogiendo los pedazos de otro día decepcionante en la capital.
- Getty Images Sport
Tudor estalla por el «engaño» de Jiménez
Tras el pitido final, Tudor no se contuvo cuando le preguntaron por el decisivo primer gol, señalando la falta de coherencia de los árbitros de la Premier League y sugiriendo que Jiménez «hizo trampa». Dijo: «Por supuesto que es falta, creo. Nueve de cada diez personas dirían que es falta, creo, porque es muy obvio, ya sabes. A veces no entienden que basta con un pequeño contacto, ya sabes, si te da ventaja para marcar el gol, hay que anularlo, acabar con ello. No se trata de un duelo normal cuando él es suave, no, cuando empuja con las manos y no mira el balón, no. A veces es fácil obtener ventaja».
El técnico croata continuó con su diatriba, afirmando que la decisión del árbitro era ridícula dado el impacto que tuvo en el partido. Tudor añadió: «Es ridículo no pitar la falta, porque las consecuencias son demasiado importantes. No es una falta pequeña en el centro del campo, es un gol después. Así que hay una lógica en eso, por lo que el árbitro, qué bonito es seguir jugando aquí, juguemos con fuerza, duelémonos, es fantástico, me gusta. Pero hay una lógica, si el gol es porque él se aprovecha, sin pensar en el fútbol, no estaba pensando en el balón, estaba pensando en cómo hacer trampa. Así que hizo trampa al jugador empujándolo y ellos marcaron el gol. Así que hay una lógica, es hacer trampa y hay falta. No es una cuestión de duelo y ellos quieren que aquí el fútbol sea más, ya sabes, duro y nos gustan los duelos, no tiene nada que ver con eso. Así que no había lógica en esta decisión y la lógica está por encima de todo, después vienen otras cosas».
Evaluación demoledora de los fracasos del Tottenham
Tudor, que sustituyó a Thomas Frank como entrenador interino del Tottenham el mes pasado, fue igualmente contundente sobre las deficiencias mostradas por sus jugadores en el campo, sugiriendo que los problemas que actualmente afectan al club no son fáciles de solucionar. «Es una situación complicada, hay muchos problemas», se quejó Tudor. «Tenemos que encontrar la voz que hay dentro de cada uno de nosotros. Necesitamos más personalidad. Necesitamos más voluntad para reaccionar. Así que es una situación increíble. Increíble. Aquí hay grandes problemas. Nos faltó de todo. No se trata solo de un gol o un error. Cuando juegas en este club, esperas un nivel de lucha y calidad que hoy no se ha visto por ningún lado. Estamos en un momento difícil y tenemos que mirarnos a nosotros mismos».
El entrenador también defendió su decisión de cambiar su formación táctica, pasando de la defensa de tres que utilizó en su primer partido contra el Arsenal a un 4-4-2 en Craven Cottage, insistiendo en que el problema era la actitud y no la formación. «No se trata del sistema», dijo el técnico de 47 años. «El sistema no es importante en este momento. Lo último que importa es el sistema. Es muy difícil de entender porque tienes la calidad. Pero el fútbol también es un deporte de carrera y duelos. Tengo la sensación de que los jugadores del Fulham siempre están corriendo, incluso con la mente. Llegan antes que nosotros, predicen y nosotros siempre llegamos tarde a todo».
- Getty Images Sport
Aumenta el temor al descenso en el norte de Londres
Los Spurs llevan ahora 10 partidos sin ganar en todas las competiciones, y Tudor ya se encuentra bajo una enorme presión. La admisión del entrenador de que al equipo «le faltaba todo» es una señal preocupante para los fieles seguidores de los Spurs, que han visto a su equipo luchar por recuperar su forma en la liga durante más de dos meses y caer a solo cuatro puntos por encima de la zona de descenso. La falta de cohesión y disciplina táctica en Craven Cottage puso de manifiesto un equipo que parece cada vez más falto de confianza, y la sincera observación de Tudor sugiere que los problemas profundamente arraigados pueden requerir algo más que una sesión de entrenamiento para resolverse durante esta crisis.
Esperará una respuesta contundente el jueves, cuando los Spurs reciban al Crystal Palace, que actualmente se encuentra seis puntos por encima de ellos, en el puesto 14.
Anuncios