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RonaldoGetty
James Westwood

Traducido por

«¡Esto es ridículo!»: Cristiano Ronaldo es criticado por un grave fallo con el Al-Nassr que indigna a los aficionados

C. Ronaldo
Al Nasr FC
AFC Champions League Two
Al-Wasl vs Al Nasr FC
Al-Wasl
1ª División

Furiosos seguidores del Al-Nassr han declarado que Cristiano Ronaldo está «acabado» tras fallar un gol a solo tres metros en su último partido con el gigante de la Liga Profesional Saudí. El jugador de 41 años marcó en la victoria 4-0 del domingo en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la AFC contra el Al-Wasl, pero luego se lamentó por su inusual falta de acierto.

  • Ronaldo falla estrepitosamente un remate de cabeza sencillo

    Ronaldo abrió el marcador con un disparo preciso desde el área a los 11 minutos, pero falló un gol claro en la segunda parte. El exdelantero de Manchester United y Real Madrid se desmarcó, entró al área pequeña y cabeceó alto un centro de Brozovic cuando tenía la portería vacía. Ronaldo, que ha construido su carrera aprovechando oportunidades similares, se llevó las manos a la cabeza, incrédulo, mientras algunos aficionados expresaban su furia en las redes sociales.




    • Anuncios
  • RonaldoX

    Se ha señalado un «deterioro de la capacidad de orientación»

    En X, @Juventi14479858 dijo: «No me creo que fallara ese». @loaf_lift añadió: «Su deterioro en los remates de cabeza es terrible».

    @Thanggou7 añadió: «Está acabado. Hasta mi abuelo habría marcado eso fácilmente. Ya no puede hacer lo único que se le da bien».

    @21352366O añadió: «Hace tanto que no marca de cabeza que ya es ridículo».

    Con más calma, @Abhixhek0428 añadió: «Era un remate clarísimo. No se imaginó que estaría tan cerca de la portería».


  • GFX Cristiano Ronaldo Ivan ToneyGetty/GOAL

    La carrera por la Bota de Oro con Toney

    Es cierto que solo tres de los 26 goles que Ronaldo ha marcado esta temporada con el Al-Nassr han sido de cabeza. Aun así, el instinto goleador del cinco veces Balón de Oro sigue afilado: suma 24 tantos en la Liga Profesional Saudí, a solo tres del líder, Ivan Toney, que ha jugado dos partidos más con el Al-Ahli.

  • La primera corona saudí a la vista

    Ronaldo está a un paso de su primer título con el Al-Nassr, líder de la Liga Profesional Saudí con ocho puntos de ventaja sobre el Al-Hilal, aunque con un partido más. Antes, el miércoles, disputará la ida de semifinales de la Liga de Campeones de la AFC ante el Al-Ahli SC de Catar, y el 29 de abril recibirá al Al-Ahli de Toney en la liga.

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