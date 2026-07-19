«Debemos admitir que hemos fracasado por completo, ya es la tercera vez seguida. Solía bromear con mis amigos italianos: mejor no ir al Mundial que volver enseguida a casa. Es vergonzoso», afirmó Klinsmann.

«Duele ver hasta dónde hemos llegado, pero ojalá aprendamos de los demás y cambiemos nuestra cultura para volver. Estamos muy lejos de la élite. El primer paso es reconocerlo».

Para recuperar el éxito, según el exseleccionador alemán, hay que mirar «más allá de las fronteras» y aprender de otros equipos. «Ahora tenemos por delante un camino lleno de obstáculos», concluyó.