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«¡Esto es lo que pueden hacer los veteranos!» - Rudi García responde a las críticas «feas» contra Kevin De Bruyne, Leandro Trossard y Romelu Lukaku tras la victoria de Bélgica, que lideró su grupo del Mundial con una actuación de cinco estrellas
Las estrellas más veteranas de Bélgica responden a sus críticos
Bélgica se aseguró el primer puesto de su grupo en el Mundial tras ganar 5-1 a Nueva Zelanda, lo que llevó a García a elogiar el núcleo de jugadores veteranos. Tras el partido, García criticó a quienes habían cuestionado a los jugadores más experimentados antes del torneo.
De Bruyne y Lukaku lideraron el ataque, mientras que Trossard aportó disciplina táctica. Para García, su actuación confirma que la experiencia es una ventaja, no un lastre.
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García condena las críticas a los veteranos belgas
Tras el partido, García defendió a los veteranos de Bélgica —Lukaku, De Bruyne, Trossand y Courtois— y afirmó que sus actuaciones callaron a quienes cuestionaban su edad y relevancia.
«No soporto que se llame “veteranos” a mis cuatro líderes. Es feo. Es horrible. Si tienes la suerte, como país, de contar con jugadores de este calibre, entonces hay que animarlos», explicó, según recoge HLN. «Y con eso, ellos han dado la respuesta. Leandro con dos goles, un gol y una asistencia de Kevin De Bruyne, Romelu con un gol. Ya ves, esto es lo que pueden hacer los veteranos de Bélgica. Solo quería destacar eso.
«Me enteré de las críticas, incluso las comentaban en Francia. No necesité esa motivación extra; confío en todos mis jugadores. Solo pueden responder en el campo, y eso es lo que han hecho.
«Tomemos a Leandro, por ejemplo. El mundo exterior no valora lo suficiente lo que hace por la selección, pero ha vuelto a demostrar su valía en el campo. Por lo demás, no tengo nada más que añadir al respecto».
Bélgica sigue sin clasificarse a pesar de su buen final de temporada
García pidió relativizar la goleada de Bélgica, pese a asegurar el primer puesto. Reconoció la importancia del 4-0, pero recordó que el equipo apenas cumplió su primer objetivo.
«Aún no hemos ganado nada. Solo hemos superado la fase de grupos», afirmó García. «Pero ha estado bien ganar por cuatro goles. Era necesario para tener opciones de quedar primeros del grupo».
Además, apuntó que ser primeros no garantiza nada y concluyó: «No sé si ganar el grupo es tan bueno. El Mundial aún no ha empezado de verdad, llevamos solo tres partidos, pero vamos mejorando».
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Bélgica se prepara para la fase eliminatoria
Bélgica avanza a la fase eliminatoria con una victoria y dos empates en el Grupo C. Se prepara para la ronda de 32, el 1 de julio en el Seattle Stadium, a la espera de conocer a su rival.