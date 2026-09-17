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«Esto es la muerte»: Thomas Tuchel admite que fue «torturado» por el desplome de Inglaterra en el Mundial contra Argentina y asume la culpa por el fracaso táctico
Una retirada prematura
A pesar de que Anthony Gordon adelantó a Inglaterra, sus sueños mundialistas se desmoronaron cuando la selección sudamericana orquestó una devastadora remontada final. El seleccionador inglés atribuyó inicialmente el derrumbe a la incapacidad de la plantilla para conservar la posesión, al sugerir que era un defecto inherente a la identidad futbolística del país.
Sin embargo, el técnico ha rectificado ahora su postura al reconocer un error táctico decisivo por su parte. Al percibir que sus jugadores se veían superados por la magnitud de la ocasión y acusaban un fuerte cansancio por un exigente calendario de viajes a través de múltiples husos horarios y altitudes, cambió prematuramente a un sistema defensivo. Ese repliegue acabó permitiendo que Argentina dictara el desarrollo del partido y destrozara las esperanzas inglesas.
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«Una agonía de proporciones épicas»
En el documental de la FA Reflections: el camino de Inglaterra en el Mundial, Tuchel reveló el trauma persistente de la derrota. El seleccionador admitió que no ha podido ver el partido contra Argentina en su totalidad y que solo recientemente revisó clips cortos junto a su cuerpo técnico en St George’s Park.
«Una agonía de proporciones épicas. Vi los clips con mis entrenadores la semana pasada, cuando estábamos en SGP», declaró Tuchel. «Mi mente siempre funciona hacia delante, hacia delante. Doloroso. Lo veo ahora por primera vez desde el punto de vista de los comentaristas. Es mi cicatriz, la cicatriz de los jugadores, tengo que vivir con ello. A nadie le duele más que a mí. Es una tortura».
Al reflexionar sobre el colapso táctico, explicó el pánico que se apoderó del equipo. «Concedimos una ocasión justo antes de la pausa para hidratarse. Pensé que no sobreviviríamos. Esto es la muerte», admitió. «Pensé: “Vale, cambiemos a una línea de cinco, un 5-4-1”. Era demasiado pronto para tener esa mentalidad. Fue Congo, Miami y Noruega y luego México y la altitud. Estábamos supercansados».
Un cambio de mentalidad
El seleccionador de Inglaterra señaló un claro punto de inflexión al inicio de la segunda parte, identificando una acción concreta como el momento en que la ansiedad se apoderó de los suyos pese a un buen comienzo.
«Hay que tener calidad futbolística. Nos preparamos muy bien. Creo que lo hicimos bastante bien en la primera parte, fue un partido bastante igualado y sentí que estábamos ahí», explicó Tuchel. «Pero desde el inicio de la segunda parte vi un cambio. La famosa entrada de Djed Spence. Y me hizo algo a mí, les hizo algo a los jugadores y supuso un cambio de mentalidad. Jugamos como si quedaran cuatro minutos, pero quedaba media hora.
«Confiamos en nuestra hermandad, nuestra mentalidad. La calidad individual. Argentina también tiene eso, hermandad, mentalidad, lo ponen todo sobre la mesa y significa muchísimo para ellos. Argentina jugó muy, muy rápido. No tenían nada que perder».
Pese a la decepción, Tuchel destacó la resiliencia del grupo al asegurar el tercer puesto ante Francia. «Aprendes como entrenador. Tienes que jugar como si fuera 0-0. Eso también me incluye a mí», concluyó. «Hay mucha gente que quiere ver mi medalla. No logramos lo que queríamos. Pero sigo muy orgulloso de lo que logramos. Estos jugadores volverán con hambre».
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Camino hacia la redención
Inglaterra debe canalizar ahora sus frustraciones del Mundial en un exigente calendario otoñal. Inglaterra volverá a la acción en septiembre para un crucial duelo de la Liga de Naciones de la UEFA contra la eventual campeona del mundo, España, seguido de un enfrentamiento con la República Checa.
El equipo de Tuchel continuará entonces este maratón de parón internacional en octubre, con un partido muy esperado contra Croacia y el duelo de vuelta con la República Checa. Estas pruebas serán vitales mientras el seleccionador busca perfeccionar sus tácticas y asegurarse de que su plantilla pueda competir de manera constante con la élite del continente.
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