El ambiente de bromas de CBS Sports Golazo alcanzó nuevas cotas durante una emisión reciente, cuando Scott decidió meterse con Richards. Al presentar a un panel repleto de estrellas, Scott comenzó enumerando los grandes logros de Thierry Henry: sus títulos de la Copa del Mundo, la Eurocopa, la Champions League, la Premier League y LaLiga. Después pasó a Jamie Carragher y repasó una carrera en la que ganó la Champions League, la Copa de la UEFA, la FA Cup y la Copa de la Liga.

Sin embargo, el tono cambió radicalmente cuando llegó el momento de presentar al exlateral derecho del Manchester City. Scott no se mordió la lengua: subrayó la diferencia de títulos entre los tres comentaristas antes de aludir a las cuestiones legales que se ciernen sobre el Etihad Stadium. El intercambio no tardó en hacerse viral. Los espectadores reaccionaron al atrevimiento de la broma, y muchos señalaron que la contundencia con la que la presentadora la lanzó dejó a Richards momentáneamente sin palabras.



