Messi aprovechó para señalar a los árbitros la acción de Cucurella y, de forma indirecta, pedir su expulsión. Tras el insulto racista que Gianluca Prestianni, del Benfica, habría proferido a Vinicius Junior en un partido de la Liga de Campeones en febrero, la FIFA aprobó una norma para el Mundial 2026.

Esta norma indica que, en situaciones conflictivas, taparse la boca al hablar merece tarjeta roja. El paraguayo Miguel Almirón ya la recibió en el partido contra Turquía.

En el caso de Cucurella, no quedó claro que buscara provocar o insultar a Messi, por lo que el VAR no intervino.