«¡Esto es con lo que sueño!» - Floyd Samba revela una conversación secreta con Enzo Maresca antes de un impresionante debut con dos goles con el Manchester City

El adolescente del City Samba firmó una actuación deslumbrante mientras su equipo arrollaba al Norwich por 5-0 en la Carabao Cup. El jugador de 17 años fue titular el jueves por la noche y dio un paso al frente de forma impresionante en ausencia del delantero estrella Haaland.

Samba marcó su primer gol con el primer equipo justo antes de la media hora, al rematar con potencia de cabeza un centro de Allan. Más tarde añadió a su cuenta un brillante disparo con rosca para redondear una noche memorable.

Rayan Cherki y Allan también vieron puerta para que el City dejara el partido encarrilado. Ryan McAidoo puso después el broche al marcador en los últimos minutos, pero la noche perteneció sin duda a Samba.