Mikel Arteta seguía sacudiendo la cabeza, atónito, mucho después del pitido final. «No entiendo, y me indigna, cómo anularon el penalti a Eze. No lo entiendo. Eso cambia el rumbo del partido”, se quejó el técnico del Arsenal tras el 1-1 en la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.
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«¡Esto cambia por completo el rumbo del partido!» El entrenador del Arsenal, Arteta, quedó atónito tras el «robo» y lanzó graves acusaciones contra Diego Simeone
En el minuto 78, David Hancko (Atlético) tocó ligeramente el pie de Eberechi Eze (Arsenal). El árbitro Danny Makkelie señaló penalti, pero, tras consultar el VAR, lo anuló. «Es muy sencillo: es un penalti claro. Si es penalti, no sé por qué hay que recurrir al VAR, por qué hay que verlo 13 veces; eso no es un error claro», explicó Arteta en DAZN.
El penalti anulado dominó la actualidad en Inglaterra; la prensa habló de «robo» y la leyenda del Liverpool Steven Gerrard criticó en TNT Sports que los árbitros deben «tener el valor de mantener su decisión».
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¿Diego Simeone implicado en la intervención del VAR? «Su comportamiento incita al árbitro a hacerlo»
Él tampoco vio un error claro que justificara la intervención del VAR. «Pero el comportamiento de Diego Simeone hace que el árbitro dude de su decisión». El excéntrico entrenador del Atlético gesticuló con vehemencia durante la revisión y presionó al equipo arbitral.
A pesar del revuelo, el Arsenal sigue vivo en su sueño de alcanzar su primera final de la Liga de Campeones en 20 años; los Gunners llegan con una sólida ventaja al partido de vuelta del próximo martes en Londres. «Estamos en una posición increíble. Jugamos ante nuestro público. Está en nuestras manos», dijo Arteta, quien podría recuperar al internacional Kai Havertz, ya recuperado de su lesión.