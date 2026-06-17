En cinco grandes torneos, Leroy Sané ha jugado 13 partidos con la selección alemana, sumando 530 minutos, y aún no ha marcado. Ni siquiera anotó en la goleada 7-1 contra Curazao, pese a fallar dos claras ocasiones.
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¡Esto acarrearía grandes inconvenientes! ¿Llevará a cabo Julian Nagelsmann el cambio más lógico en el once inicial de la selección alemana?
Sané no dio ni una asistencia, preocupante en un jugador ofensivo cuando su equipo marca siete goles. Junto al portero Manuel Neuer, el defensa central Jonathan Tah y el mediocentro Aleksandar Pavlovic, fue uno de los cuatro titulares alemanes que no aportó puntos de gol contra Curazao. A pesar de su desafortunada actuación, Nagelsmann lo mantuvo en el campo hasta el final, quizá esperando que participara en un gol y recuperara la confianza. No sucedió.
Se esforzó, pero desperdició ocasiones, falló pases y, para colmo, dio un taconazo en su campo que casi termina en contraataque. En medio del buen debut alemán en el Mundial, su actuación sugirió que quizá debiera esperar en el banquillo en el segundo partido de grupo, el sábado en Toronto contra Costa de Marfil.
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Por qué el seleccionador nacional Julian Nagelsmann defiende a Leroy Sané
Sin embargo, el entrenador Julian Nagelsmann y el capitán Joshua Kimmich salieron en su defensa. «Se entregó al máximo, nunca me dejó solo y siempre volvía corriendo», afirmó Kimmich en la rueda de prensa del martes, y calificó de «incomprensibles» las críticas hacia Sane. El seleccionador ya lo había elogiado por su “esfuerzo” tras el partido: “Ha trabajado mucho y ha neutralizado muchas transiciones del rival; por eso hay que felicitarle”. Sin embargo, todo eso debería ser normal y ni siquiera merecer una mención: de un extremo derecho se espera más aportación ofensiva.
Los elogios desmesurados del seleccionador alemán no sorprendieron. Nagelsmann conoce bien a Sané, con quien ya trabajó en el Bayern; sabe de su talento y de lo importante que es la confianza para él, y prefiere no desmotivar al jugador con críticas públicas que podrían marginarlo en el torneo.
El pase a la siguiente ronda está casi asegurado tras la goleada a Curazao, así que Nagelsmann podría darle minutos contra Costa de Marfil y Ecuador para que recupere su mejor nivel de cara a los duelos eliminatorios.
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Leroy Sané es, probablemente, el jugador de la selección alemana con menos credibilidad ante la opinión pública.
Sin embargo, Nagelsmann debe evitar llevar al extremo el principio del mérito y no enemistarse con otros jugadores. Si se aferra a Sané, arriesga perder el apoyo de la afición y de los expertos que influyen en la opinión pública.
Su rendimiento irregular y su lenguaje corporal, a veces apático, le han hecho perder credibilidad pública. Antes de que Nagelsmann anunciara la convocatoria, la revista «kicker» preguntó a sus lectores cuál era su once ideal. Cerca de 60 000 personas votaron y, tras una temporada irregular con el Galatasaray de Estambul, Sané ni siquiera entró en la lista de 26.
Si Sané volviera al once contra Costa de Marfil, la indignación sería enorme. De hacerlo, Nagelsmann podría recurrir a Deniz Undav o Jamie Leweling.
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¿Deniz Undav en el once inicial? Hay dos problemas.
En gran estado de forma, Undav es la opción más obvia. Contra Curazao, el delantero de 29 años del VfB Stuttgart ingresó en el 64’ y en solo 14 minutos hizo lo que Sane aún espera: marcar por primera vez con Alemania en un gran torneo. También dio dos asistencias, una espectacular de tacada.
Antes ya había marcado tres goles en el amistoso 4-0 a Finlandia y cerrado la Bundesliga como máximo goleador alemán. En la selección participa en un gol cada 36 minutos. Cifra excepcional. Undav es garantía de gol y merecería un puesto en el once, pero eso traería dos problemas.
Para ello, Nagelsmann debería remodelar el once: Undav ocuparía el centro del ataque, por lo que Kai Havertz o Jamal Musiala pasarían a la derecha. En el caso de Havertz, la decisión tendría sentido: frente a Curazao, pese a su doblete, pasó desapercibido; ya había brillado en la derecha ante Ghana en marzo.
Pero el verdadero inconveniente sería prescindir de Undav como revulsivo. En una convocatoria alemana algo desequilibrada, el jugador del Stuttgart es el único suplente que impone. Sané no garantiza un impulso desde el banquillo, y ni Maximilian Beier ni Nick Woltemade han destacado aún como revulsivos.
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Jamie Leweling, sustituto de Leroy Sané, garantiza la victoria.
Si Nagelsmann deja a Sané en el banquillo pero no quiere cambiar mucho la alineación ni prescindir de Undav, solo hay una opción: Jamie Leweling, el sustituto natural de Sané. Ya jugó en su lugar ante Estados Unidos y ocupó la banda derecha en los últimos minutos.
A diferencia de Sane, Leweling no se cierne hacia el centro, sino que permanece en la banda. A sus 25 años, no tiene el mismo potencial que su compañero, pero en sus cinco partidos internacionales ha mostrado fiabilidad y ha aportado victorias: Alemania siempre ha ganado con él en el campo, incluso ante Países Bajos e Italia.