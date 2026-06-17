En cinco grandes torneos, Leroy Sané ha jugado 13 partidos con Alemania, sumando 530 minutos, y aún no ha marcado. Ni siquiera anotó en la goleada 7-1 contra Curazao, pese a fallar dos claras ocasiones.
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¡Esto acarrearía grandes inconvenientes! ¿Hará Julian Nagelsmann el cambio lógico en el once de la selección alemana?
Sané no dio ni una asistencia, preocupante para un jugador ofensivo en un partido con siete goles. Junto al portero Manuel Neuer, el central Jonathan Tah y el mediocentro Aleksandar Pavlovic, fue uno de los cuatro titulares alemanes que no aportó puntos de gol ante Curazao. A pesar de su mal partido, Nagelsmann lo dejó en el campo hasta el final, quizá esperando que marcara y recuperara la confianza. No sucedió.
Se esforzó, pero no le salió nada: falló ocasiones, erró pases y, para colmo, un túnel innecesario en su campo casi genera un contraataque rival. En medio del exitoso debut alemán en el Mundial, su actuación sugirió que debería quedarse en el banquillo en el segundo partido de grupo, el sábado en Toronto contra Costa de Marfil.
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Por qué el seleccionador nacional Julian Nagelsmann defiende a Leroy Sané
Sin embargo, el entrenador Julian Nagelsmann y el capitán Joshua Kimmich salieron en su defensa. «Se entregó al máximo, nunca me dejó solo y siempre volvía corriendo», afirmó Kimmich en la rueda de prensa del martes, y calificó de «incomprensibles» las críticas a Sane. El seleccionador ya lo había elogiado por su «esfuerzo» tras el partido: «Ha trabajado mucho y ha neutralizado muchas transiciones del rival; por eso hay que felicitarle». Sin embargo, todo eso debería ser normal y ni siquiera digno de mención: de un extremo derecho se espera más aportación ofensiva.
Los elogios del seleccionador no sorprendieron, pues... Nagelsmann conoce bien a Sané, con quien ya trabajó en el Bayern; sabe de su talento y de lo importante que es la confianza para él, por lo que prefiere no desmotivar al jugador con críticas públicas que podrían marginarlo en el torneo.
El pase a la fase eliminatoria está casi asegurado tras la goleada a Curaçao, así que Nagelsmann podría darle minutos contra Costa de Marfil y Ecuador para que recupere su mejor nivel de cara a los duelos decisivos.
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Leroy Sané es probablemente el jugador de la selección alemana con menos credibilidad ante el público.
Sin embargo, Nagelsmann debe evitar llevar al extremo el principio del mérito y no enemistarse con otros jugadores. Si se aferra a Sané, arriesga perder el apoyo de la afición y de los expertos.
Su rendimiento irregular y su lenguaje corporal, a veces apático, lo convierten en el jugador de la DFB con menos credibilidad pública. Antes de la convocatoria, la revista *kicker* preguntó a sus lectores cuál era su once ideal; 60 000 votaron y, tras una temporada irregular con el Galatasaray de Estambul, Sané ni siquiera entró en la lista de 26.
Si Sané volviera al once contra Costa de Marfil, la indignación sería enorme. De hacerlo, Nagelsmann podría recurrir a Deniz Undav o Jamie Leweling.
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¿Deniz Undav en el once inicial? Hay dos problemas.
En gran estado de forma, Undav es la opción más obvia. Contra Curazao, el delantero de 29 años del VfB Stuttgart ingresó en el 64’ y, en solo 14 minutos, hizo lo que Sane aún espera: marcar por primera vez con Alemania en un gran torneo. También dio dos asistencias, una espectacular de tacada.
Antes, frente a Finlandia (4-0), ya había firmado un hat-trick, y cerró la Bundesliga como máximo goleador alemán. Con la selección interviene en un gol cada 36 minutos, cifra excepcional. Undav es sinónimo de gol y merecería un puesto en el once, aunque su inclusión plantearía dos problemas.
Primero, Nagelsmann debería reestructurar el once: Undav ocuparía el centro del campo, por lo que Kai Havertz o Jamal Musiala pasarían a la derecha. Para Havertz podría tener sentido: frente a Curazao, pese a su doblete, pasó desapercibido; ya había brillado en la derecha ante Ghana en marzo.
Pero el verdadero dilema no es este ajuste, sino prescindir de Undav como revulsivo. En una convocatoria alemana algo desequilibrada, el jugador del Stuttgart es el único suplente que impone. Sané no garantiza un impulso desde el banquillo, y ni Maximilian Beier ni Nick Woltemade han destacado aún como revulsivos.
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Jamie Leweling, sustituto de Leroy Sané, garantiza la victoria.
Si Nagelsmann deja a Sané en el banquillo pero no quiere cambiar mucho la alineación ni prescindir de Undav, solo hay una opción: Jamie Leweling, sustituto natural de Sané, ya jugó en su lugar contra Estados Unidos y ocupó la banda derecha en los últimos minutos.
A diferencia de Sane, suele mantenerse en la banda. Aunque su potencial es menor, en sus cinco partidos internacionales ha mostrado fiabilidad y ha aportado victoria: Alemania siempre ha ganado con él en el campo, incluso ante Países Bajos e Italia.