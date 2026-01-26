¿Al estilo Cristiano Ronaldo? Luis Nani rompe su retiro a los 39 años para unirse a un club sorpresa

El FC Aktobe confirmó que el contrato de Nani “incluye un papel ampliado dentro del proyecto de desarrollo del club”, lo que sugiere que también podría desempeñarse como entrenador. El exinternacional portugués completó recientemente el curso UEFA A Elite Youth Licence, enfocado en el desarrollo de jugadores de 13 a 19 años y que habilita a sus titulares para asumir roles de gestión en academias de élite.

En redes sociales, Nani expresó: "Estoy muy feliz de unirme al FC Aktobe y espero aportar al desarrollo del club y del fútbol en Kazajistán. Quiero agradecer al propietario, Sr. Nurlan Artykbaev; al presidente, Sr. Arman Ospanov; y al gobernador, Sr. Askhat Shakharov, por su hospitalidad y apoyo. Me impresionó la visión del club para el futuro y trabajaré duro para llevarnos a nuevas alturas, tanto en casa como en el extranjero."