Adhe Makayasa

Estevao Willian revela por qué rechazó el traspaso al Manchester United, ya que la joven promesa del Chelsea aspira a emular a Neymar

El joven prodigio brasileño Estevao Willian ha revelado los motivos que le llevaron a rechazar al Manchester United y fichar por el Chelsea. El jugador de 18 años cree que el proyecto a largo plazo que le ofrece el Chelsea es el mejor trampolín para cumplir su ambición de alcanzar el nivel de su ídolo, Neymar. Dado el enfoque del club en el desarrollo de los jóvenes, Estevao cree que Stamford Bridge es el lugar donde podrá asegurarse el tiempo de juego regular que es crucial para su crecimiento en la máxima categoría del fútbol inglés.

  • Por qué destacó la integración de los jóvenes en el Chelsea

    La decisión de Estevao de fichar por el Chelsea no fue una coincidencia, sino el resultado de una cuidadosa evaluación de la visión del club. Antes de cerrar el traspaso desde el Palmeiras, la familia y los representantes de Estevao mantuvieron conversaciones serias con varios otros clubes ingleses de primera división, según reveló The Sun. Según se informa, el Manchester United, el Tottenham Hotspur e incluso el Nottingham Forest mantuvieron reuniones para atraer al joven talento a sus respectivos campos. Sin embargo, en medio del gran interés de sus rivales, el Chelsea logró destacar con la propuesta de «futuro perfecto» que presentó al talento internacional brasileño. El principal atractivo de los Blues radicaba en su audacia a la hora de integrar a los jugadores jóvenes directamente en la plantilla del primer equipo, una promesa concreta que Estevao no recibió de otros pretendientes. Para él, la visión de Clearlake Capital y Todd Boehly de construir una dinastía de jugadores jóvenes fue la razón de peso por la que Stamford Bridge se convirtió en su único destino elegido.

    El audaz plan de Estevao para llegar a la cima

    La razón principal por la que Estevao eligió el Chelsea fue la oportunidad garantizada de participar directamente en la acción sobre el terreno de juego, un factor que considera esencial para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. Estevao admitió abiertamente que su ambición es alcanzar el nivel de su ídolo de la infancia, Neymar. Consideró que el Chelsea le ofrecía un camino más claro para demostrar su potencial en los grandes escenarios.

    Estevao explicó a The Sun: «Mi familia visitó otros clubes, pero lo que me llamó la atención fue el Chelsea. El proyecto con el Chelsea era diferente porque es un equipo que, cómo decirlo, te da más oportunidades de estar en el juego. Pensé que el Chelsea sería el futuro perfecto para mí porque me daría más minutos. Quiero estar entre los mejores jugadores del mundo. Conozco mi potencial y lo que puedo ofrecer al Chelsea y, por supuesto, estar entre los mejores jugadores del mundo».

    En cuanto a la figura que inspira su estilo de juego, afirmó brevemente: «Neymar. Ya verás si puedo alcanzar ese [nivel]».

  • Rompiendo la barrera del idioma

    Entre bastidores, el Chelsea ha desarrollado un completo sistema de apoyo para garantizar que Estevao no se enfrente a los obstáculos de adaptación cultural que a veces pueden dificultar la integración de los jugadores latinoamericanos. Sus compatriotas Andrey Santos y Joao Pedro desempeñan un papel fundamental, ya que actúan como traductores y mentores del extremo fuera del campo. El club incluso ha proporcionado profesores de idiomas especializados en el campo de entrenamiento de Cobham para que Estevao pueda comunicarse rápidamente y de forma eficaz con sus compañeros de equipo y el cuerpo técnico y comprender las complejas instrucciones tácticas. La confianza de Estevao en sus progresos con el inglés le llevó incluso a sentirse lo suficientemente cómodo como para permitir que las cámaras de televisión grabaran una de sus sesiones de estudio.

    El enfoque cauteloso del Chelsea con su nueva estrella

    A pesar de su brillante futuro, Estevao se enfrenta actualmente a una prueba física en Inglaterra tras sufrir una lesión en el tendón de la corva durante un entrenamiento. Esto le ha obligado a perderse varios partidos cruciales. Aunque comenzó a retomar los entrenamientos ligeros el 2 de marzo, se prevé que el partido contra el Aston Villa del 4 de marzo sea demasiado pronto para su estado físico. El próximo reto para el Chelsea es cómo mantener el impulso de crecimiento de Estevao sin obligarle a jugar cuando aún no está al 100 %. Con el parón internacional y el mercado de fichajes de verano a la vuelta de la esquina, la dirección del Chelsea debe asegurarse de que su nueva joya reciba la mejor atención médica para liderar la delantera del Chelsea en su intento de volver a la Liga de Campeones la próxima temporada.

