Estén atentos: ¿la camiseta de Messi? Maza enciende la llama del sueño argelino en el Mundial

Con solo veinte años, Ibrahim Maza ya está donde muchos futbolistas sueñan con llegar. Pasó de las calles y las canteras de Berlín a la Liga de Campeones, y ahora se abre camino hacia el Mundial con Argelia.

Alemania seguía de cerca su progresión, pero él optó por otro rumbo: nacido de padre argelino y madre vietnamita, se formó en el Hertha Berlín y escogió representar a los Guerreros del Desierto en lugar del país donde creció.

Tras años de crecimiento constante, llega al Mundial 2026 como una de las mayores promesas de Argelia y busca confirmar en la gran cita el talento que ya brilló en Europa.

Kooora sigue su evolución en el episodio «Esperadlos», que presenta a las promesas llamadas a brillar en el torneo.

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