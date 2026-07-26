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Granit XhakaSunderland
Moataz Elgammal

Traducido por

«¡Este tema está zanjado!» - El entrenador del Sunderland, Regis Le Bris, descarta rotundamente el fichaje de Granit Xhaka por el Chelsea

Fichajes
G. Xhaka
Chelsea
Sunderland
R. Le Bris
Premier League

El entrenador del Sunderland, Regis Le Bris, descartó que Granit Xhaka pueda fichar por el Chelsea este verano. Pese a los rumores, Le Bris insiste en que su capitán está comprometido con el club, que se prepara para la Europa League.


  • El Sunderland rechaza la oferta del Chelsea

    Según The Guardian, el Sunderland rechazó de inmediato una oferta de 8 millones de libras del Chelsea por Xhaka.

    Xabi Alonso, recién llegado al banquillo del Chelsea, quería volver a contar con el jugador tras su etapa juntos en el Bayer Leverkusen.

    Sin embargo, el Sunderland no quiere desprenderse del jugador, clave en la clasificación a la Europa League la temporada pasada. Xhaka, fichado el verano pasado, tiene contrato hasta 2028, y el club se mantiene firme pese al interés ‘blue’.


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  • Granit XhakaSunderland

    Le Bris desmiente los rumores sobre su traspaso

    Tras perder 4-2 en un amistoso de pretemporada contra el Liverpool, Le Bris zanjó el tema: «Este asunto está cerrado. Ha sido muy claro sobre su futuro: ama al Sunderland y quiere quedarse para forjar su futuro. Es un buen capitán y un gran líder».

    Sobre el mercado de fichajes, Le Bris añadió: «Será tranquilo; no haremos ruido. Trabajamos duro entre bastidores y la discreción es clave para evitar el caos. Este año será diferente al pasado, cuando fichamos a 14 jugadores nuevos». Ya veremos qué pasa».

  • Granit Xhaka Sunderland 2025Getty Images

    Una experiencia inestimable

    Xhaka llega al Sunderland con amplia experiencia: jugó 297 partidos y marcó 23 goles con el Arsenal, con el que ganó dos Copas de Inglaterra.

    En Alemania marcó nueve goles en 140 partidos con el Borussia Mönchengladbach y seis en 99 con el Bayer Leverkusen, donde ganó una Bundesliga, una Copa de Alemania y una Supercopa.

    La temporada pasada jugó 34 partidos en la Premier con el Sunderland, marcó un gol y dio seis asistencias, y también brilló con Suiza en el Mundial 2026 hasta cuartos de final.

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  • Granit XhakaSunderland

    ¿Qué le depara el futuro al Sunderland?

    Con Xhaka en el equipo, el Sunderland se concentra en su preparación física para la Premier League y la Europa League. Le Bris seguirá evaluando a la plantilla en la pretemporada antes de hacer ajustes menores. Mientras tanto, el Chelsea debe buscar otras opciones para reforzar el centro del campo bajo la dirección de Alonso a medida que avanza el mercado de fichajes.

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