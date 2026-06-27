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«¡Este Mundial es un desastre!»: el capitán de Irán critica a la FIFA y a Gianni Infantino por un trato «injusto», mientras el seleccionador pide al fútbol que «plante cara» a EE. UU
Las frustraciones de Irán en el Mundial llegan a su punto álgido
Los problemas logísticos de Irán eclipsaron su empate ante Egipto. Taremi criticó a la FIFA por el trato recibido. Los problemas con los visados impidieron que 11 altos cargos se unieran al equipo, y los constantes desplazamientos entre su base en Tijuana y los partidos en Estados Unidos complicaron la logística. Taremi afirmó que la FIFA no había resuelto los problemas a pesar de las garantías ofrecidas por el presidente Infantino tras el partido inaugural de Irán contra Nueva Zelanda.
- AFP
El Taremi desahoga su frustración
Tras el partido, Taremi criticó a la FIFA por no cumplir sus promesas iniciales. Denunció la ausencia de personal logístico y de recuperación por problemas de visados y la mala organización de los desplazamientos.
«Es un Mundial desastroso; un desastre», declaró Taremi, según recoge The Athletic. «La FIFA debe resolver todos los problemas, pero no lo ha hecho desde el principio. El señor Infantino vino a nuestro vestuario tras el primer partido contra Nueva Zelanda y dijo: “Esto es solo el principio”».
No tenemos aquí a nuestro personal de logística: no tienen visado. ¿Cómo es posible que siempre tengamos que viajar desde Tijuana? Nos encanta la gente de Tijuana y México, pero, como jugadores profesionales, esto no está bien.
No es justo. Para la FIFA tal vez lo sea, pero para nosotros no. Si quieren que nos vayamos, nos vamos, pero eso no es justo. Falta personal de recuperación y logística, y seguimos quejándonos sin que nadie nos ayude».
Ghalenoei insta a la FIFA a «plantar cara» a los anfitriones
El entrenador Ghalenoei, frustrado, criticó a Estados Unidos como coanfitrión. El equipo trasladó su base de entrenamiento de Arizona a México justo antes del torneo por el conflicto entre EE. UU. e Irán, lo que, según el cuerpo técnico, afectó su recuperación física.
«Sé que el señor Infantino ha hecho todo lo posible por minimizar los problemas, pero el país anfitrión no se portó bien con nosotros», declaró Ghalenoei a The Guardian. «Insto a la FIFA a que no permita que los anfitriones traten a los equipos y a los jugadores así en el futuro. Espero que el señor Infantino se enfrente a ese comportamiento.
Su trato ha sido terrible; no nos dejaron llegar dos semanas antes ni dos días antes de cada partido, y eso nos perjudicó mucho, además de la guerra. A pesar de todo, rendimos bien y el mundo está orgulloso de los iraníes y de nuestro equipo. Ese es nuestro mayor logro, a pesar de todos los obstáculos».
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Las esperanzas de Irán de clasificarse siguen vivas
A pesar de la polémica, Irán aún tiene opciones matemáticas de pasar a dieciseisavos como uno de los mejores terceros. La selección espera que los problemas externos no afecten a su preparación mientras aguarda los resultados de la fase de grupos.