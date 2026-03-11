«¿Este hombre está destruyendo el fútbol?» La controversia en torno al «terrorball» del Arsenal FC ha alcanzado una nueva dimensión

Además, el Arsenal se ha convertido en el tercer equipo, tras el Bayern de Múnich (128) y el Barcelona (110), en marcar 100 goles en todas las competiciones esta temporada. El equipo lleva 13 partidos consecutivos sin perder fuera de casa, algo que tampoco había ocurrido nunca con Arteta. Con 14 partidos sin encajar goles tras 29 jornadas de la Premier League, el Arsenal ha logrado su mejor balance defensivo en 20 años.

Y, sin embargo, el periódico sensacionalista suizo Blick titulaba recientemente: «¿Este hombre está destrozando el fútbol?». Se refería a Nicolas Jover, entrenador del Arsenal para situaciones a balón parado.

«No tienen nada de bonito», dijo recientemente Alan Pardew, que ha estado en la banda como entrenador en 318 partidos de la Premier League. Si el Arsenal ganara el título, sería el campeón «más aburrido» de la historia de la liga para el exjugador internacional Paul Scholes. Para su colega experto Chris Sutton, el «más feo». En otros sitios se lee sobre el «fútbol terrorífico» que practica el Arsenal.