Joey Veerman ha regresado oficialmente a la convocatoria de la selección de Países Bajos tras dos años de ausencia internacional. El centrocampista, de 27 años, completó en verano un sonado traspaso del PSV al Borussia Dortmund y se asentó rápidamente en Alemania para convencer al nuevo seleccionador nacional, Xavi.

La última aparición internacional de Veerman se produjo durante la semifinal de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra.

Tras llegar al centro de entrenamiento de la selección en Zeist, el centrocampista expresó su absoluta satisfacción por reencontrarse con sus compañeros de selección.