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«¡Este es un nuevo comienzo!»: Joey Veerman habla tras lograr el ansiado regreso con Países Bajos
Veerman se asegura el regreso a Países Bajos tras su fichaje por el Dortmund
Joey Veerman ha regresado oficialmente a la convocatoria de la selección de Países Bajos tras dos años de ausencia internacional. El centrocampista, de 27 años, completó en verano un sonado traspaso del PSV al Borussia Dortmund y se asentó rápidamente en Alemania para convencer al nuevo seleccionador nacional, Xavi.
La última aparición internacional de Veerman se produjo durante la semifinal de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra.
Tras llegar al centro de entrenamiento de la selección en Zeist, el centrocampista expresó su absoluta satisfacción por reencontrarse con sus compañeros de selección.
- Getty Images Sport
Un centrocampista se niega a mirar atrás y abraza un nuevo capítulo
En declaraciones a ESPN a su regreso, Veerman restó importancia a cualquier frustración por el tiempo transcurrido desde su anterior convocatoria. El ex del PSV subrayó que su marcha a Alemania le proporcionó la plataforma ideal para relanzar su carrera internacional.
Veerman insistió en que sigue totalmente centrado en asentarse en la selección de Xavi.
«Hice un gran traspaso y ahora es un nuevo comienzo para mí con la selección neerlandesa», afirmó Veerman. «Así que, ¿por qué iba a mirar atrás? No tiene absolutamente ningún sentido. Ese traspaso al Dortmund ha sido increíble para mí».
La intensidad de la Bundesliga supone un importante salto táctico adelante
Veerman destacó el marcado contraste en las exigencias físicas y la profundidad competitiva entre la VriendenLoterij Eredivisie y la Bundesliga. Ya asentado en Alemania con su familia, el centrocampista señaló que las rutinas de entrenamiento requieren una aplicación mucho mayor.
Puso como ejemplo los partidos en casa ante equipos alemanes de menor nivel, como el Paderborn, como prueba de la calidad general de la liga.
«Los entrenamientos son diferentes, la intensidad es distinta», añadió Veerman. «Ahora sí notas que es diferente en la liga alemana. Jugar en casa contra el Paderborn es distinto a jugar en casa con el PSV contra equipos inferiores de la Eredivisie».
- AFP
Veerman aspira al rol de doble pivote bajo la dirección de Xavi
Tras asistir a las primeras reuniones tácticas de grupo con Xavi, Veerman elogió el enfoque del nuevo entrenador en la posesión del balón y la estructura ofensiva. Tras haber jugado de forma constante en un centro del campo de dos hombres en el Dortmund, el jugador de 27 años espera ganarse minutos en su posición preferida, más retrasada.
Países Bajos se prepara para sus próximos partidos de la Nations League, con Veerman deseoso de participar.
Veerman busca trasladar su buen rendimiento en el club alemán al escenario internacional.
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