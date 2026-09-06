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«Este es el nivel en el que quiero estar»: Iliman Ndiaye disfruta de un inicio «perfecto» en el Manchester City mientras la estrella del último día de mercado brilla en una trabajada victoria ante el Coventry
Un comienzo soñado en el Etihad
Ndiaye no pudo ocultar su entusiasmo después de enfundarse por fin la camiseta del Manchester City para su debut oficial. El exjugador del Everton fue una figura clave en la ajustada victoria sobre el Coventry, reforzando la idea de que está listo para dar el salto al nivel de élite de la Premier League. Al reflexionar sobre la experiencia, Ndiaye no tardó en señalar que ganar en su primera aparición era el escenario ideal para su nuevo capítulo en Mánchester.
«Lo disfruté mucho. Este es el nivel en el que quiero estar», dijo Ndiaye en una entrevista después del partido. «He empezado con una victoria, así que no podía ser mejor. Se sintió genial, obviamente queríamos ganar el partido. Los últimos días han sido realmente buenos. Obviamente, ahora estoy en el City, así que estoy feliz. Feliz de que se cerrara el traspaso. Los chicos me han recibido muy bien».
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Susto por lesión y elogios de Maresca
Hubo un momento de preocupación para la afición del Etihad cuando Ndiaye tuvo que recibir asistencia sobre el terreno de juego en los últimos compases de la segunda parte. El extremo acabó siendo sustituido por el canterano Ryan McAidoo en el minuto 87, lo que hizo temer que su debut hubiera terminado con un contratiempo físico. Sin embargo, Ndiaye se apresuró a disipar cualquier preocupación a largo plazo después del partido, atribuyendo su sustitución a la intensidad de la Premier League.
«No, no [nada serio]. Un poco de calambres», aclaró el extremo al ser preguntado por su estado. Después, centrando su atención en su nuevo entrenador, Ndiaye añadió: «Ha sido increíble. Un gran entrenador. Como nos dijimos, todos los partidos van a ser duros».
Integración táctica y noticias del equipo
Maresca mostró una confianza significativa en sus nuevos fichajes al dar la titularidad tanto a Ndiaye como a Enzo Fernandez, otra incorporación del último día de mercado. La decisión de alinear de inicio a Fernandez estuvo influida en parte por el drama de última hora en el calentamiento, ya que el canterano Nico O’Reilly se vio obligado a retirarse tras sufrir un golpe. Este reajuste de última hora apenas alteró el ritmo de los locales, que dominaron la posesión desde el inicio. El gol de la victoria llegó en el minuto 26, cuando Erling Haaland se impuso por arriba para marcar de cabeza con potencia a centro de Antoine Semenyo.
La sintonía entre los nuevos fichajes y el bloque consolidado fue evidente durante toda la primera parte. La capacidad de Ndiaye para ensanchar el campo proporcionó el espacio necesario para que jugadores como Fernandez pudieran moverse por zonas centrales. Pese a lo ajustado del marcador, la disciplina táctica mostrada por el equipo de Maresca fue una prueba del trabajo que se está realizando en los entrenamientos.
- AFP
Ambiciones de cara al futuro
Para Ndiaye, el movimiento al Manchester City representa más que un simple paso adelante en términos de carrera; se trata de cumplir un deseo de competir por los mayores títulos del fútbol. El extremo habló abiertamente de su hambre de títulos, señalando que su debut no es más que el comienzo de su trayectoria en el club
«Espero que siga así. No ha terminado, todavía tengo muchas cosas que lograr aquí, trofeos, para eso vine aquí. Espero que todo vaya bien. Estoy deseando ver qué nos depara el futuro», señaló Dniaye.
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