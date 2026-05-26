«Este es el momento de Lamine Yamal»: el referente de la selección española, «increíblemente ilusionado» con el Mundial a pesar de la lesión, mientras Luis de la Fuente confirma su plan para la fase de grupos

Al referirse a la enorme expectación que rodea a su joven delantero, De la Fuente declaró en «Los Desayunos»deRTVE y EFE: «Está muy emocionado y con muchas ganas. Es muy joven, pero maduro, y sabe que este es su momento. En la vida hay que aprovechar las oportunidades.

Nunca se sabe cómo estarás en el próximo Mundial. Este es el momento de Lamine Yamal. Es muy bueno y mejorará porque sus compañeros le ayudarán a rendir al máximo. Tenemos a los mejores del mundo en muchas posiciones, y eso le beneficiará aún más».