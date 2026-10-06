Según se informa, la estrella del Al Nassr abandonó antes de tiempo la concentración de la selección después de una falta de comunicación durante los recientes partidos de la Nations League, lo que abrió un debate sobre el papel del veterano bajo el nuevo cuerpo técnico. La tensión alcanzó su punto álgido durante el enfrentamiento de Portugal con Noruega, cuando se indicó a Ronaldo que calentara con la expectativa de disputar la última media hora del encuentro.

Sin embargo, Jesus finalmente decidió no dar entrada al terreno de juego al jugador de 41 años, una decisión que dejó visiblemente frustrado en el banquillo al exicono del Real Madrid y la Juventus. Más tarde, el entrenador afirmó que los cambios tácticos le obligaron a actuar así, pero la explicación hizo poco por calmar la creciente ruptura entre ambos.