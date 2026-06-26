«¡Este cuenta como nueve!» - José Mourinho bromea al añadir la temporada invicta con el Benfica a su palmarés, igualando la hazaña del Arsenal

Desde entonces ha ampliado sus triunfos nacionales y europeos, y Mourinho lo explicó a Adebayo Akinfenwa en el podcast «Beast Mode On».

Al ser preguntado por terminar invicto sin título, respondió: «Si quieres una respuesta divertida y arrogante... He ganado ocho campeonatos, pero nunca sin perder. Así que este cuenta como el noveno. No es un título, pero se siente bien.

Nunca fuimos líderes, hicimos una buena temporada. El Oporto perdió unos cuantos, pero ganó, ganó, ganó; nosotros también ganábamos, ganábamos, y en cuanto empatamos, la distancia creció. No los alcanzamos, pero la sensación de ser imbatibles… El Arsenal de los «Invincibles» 2003-04 es el referente; fue una sensación muy agradable».