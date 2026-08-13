El internacional belga de 24 años se ha convertido en un punto focal del ataque del City desde su llegada procedente del Stade Rennais en 2023. Doku se ha consolidado rápidamente como uno de los extremos más devastadores de la Premier League, al combinar una velocidad fulgurante con brillantez técnica para convertirse en una pieza fija de una plantilla que ha dominado el panorama nacional inglés. Es la última de una serie de estrellas de primer nivel que este verano han comprometido su futuro con el proyecto del Etihad, siguiendo los pasos de Phil Foden, Josko Gvardiol y Abdukodir Khusanov.

Al reflexionar sobre su decisión de ampliar su estancia en Mánchester, Doku expresó una profunda gratitud por su trayectoria hasta ahora en el Etihad. «Me ha encantado mi etapa en el City hasta ahora, así que tener la oportunidad de quedarme más tiempo es una sensación fantástica», dijo Doku. «Este club significa muchísimo para mí: he crecido tanto como jugador como persona. Me siento asentado aquí y sé que mejoro cada día por el trabajo que hace aquí el cuerpo técnico. Es difícil explicar hasta qué punto hace este club para ayudar a los jugadores».