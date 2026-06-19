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«Este chico sabe marcar goles»: el exentrenador del Leeds destaca las tres principales cualidades de Dominic Calvert-Lewin, mientras los problemas de lesiones del Everton quedan rápidamente en el olvido
El historial de Calvert-Lewin: goles con el Everton y el Leeds
El delantero inglés dejó el Everton como agente libre tras acabar su contrato. Pasó nueve años en Merseyside, donde marcó 71 goles en 273 partidos.
Entre 2018 y 2021 rondó los 40 partidos por campaña, pero solo superó los 30 en una ocasión en sus últimas cuatro temporadas. Además, apenas alcanzó la decena de goles en la Premier tras lograrlo en dos cursos consecutivos, cuando mostraba plena confianza y forma física.
En la 2025-26, Calvert-Lewin recuperó su mejor nivel: jugó 39 partidos y marcó 15 goles, 14 en la Premier.
Su aportación fue clave para que el Leeds se mantuviera en la máxima categoría en su primer año de regreso, y le valió volver a la selección inglesa cinco años después de su última aparición.
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Principales puntos fuertes del delantero del Leeds, Calvert-Lewin
Reid, leyenda del Everton que dirigió al Leeds en 22 partidos en 2003, se muestra impresionado por el regreso de Calvert-Lewin a la élite. Nunca dudó de que el potente ‘9’ recuperara su mejor nivel.
En la mayor subasta mundial de objetos del Mundial, organizada por BUDDS, Reid respondió a GOAL sobre si el renacimiento de DCL tras su etapa en el Everton le había sorprendido: «No conseguía sacarlo al campo.
Digas lo que digas, el chico sabe marcar goles. Siempre está cerca del área, en movimiento, pegado a los defensas… Me gustan esos delanteros: seis yardas, ¡bum!, gol. Calvert-Lewin es así.
«Ha tenido una temporada fantástica y todo el mérito es de otro de mis antiguos clubes. Ellos también lo han hecho muy bien. Es interesante ver cómo se desarrollan las cosas. Tengo muchas ganas de que llegue».
El Leeds sacó partido a su inversión en el mercado de fichajes de 2025
Podría decirse que Calvert-Lewin fue el mejor fichaje del Leeds en 2025, tras lograr el ascenso desde la Championship sin que se pagara nada por él. También llegaron otros jugadores con buena relación calidad-precio, como Gabriel Gudmundsson, Jaka Bijol, Anton Stach y Sean Langstaff, que rinden a gran nivel.
Aun así, los Whites no gastaron de forma desmedida y quizá deban invertir más en 2026 para seguir el ritmo de los equipos que más gastan. Al plantearle esto a Reid, el exinternacional inglés respondió: «Tuvieron un inicio complicado. Él [Daniel Farke] cambió el sistema, ¿no? Lo hizo muy bien. Una gestión magnífica.
«La afición es fantástica, los seguidores se han volcado y los jugadores también. Me repito, pero el fichaje es clave. Brighton y Bournemouth son buenos ejemplos de lo que se logra con una buena incorporación».
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Partidos del Leeds: ya se ha publicado el calendario para la temporada 2026-27
El Leeds abrirá la Premier League 2026-27 visitando al Nottingham Forest en el City Ground. Querrá empezar con buen pie para que jugadores como Calvert-Lewin ganen prestigio ante una afición con muchas expectativas.
Si logran mantener ese impulso, crecerá el interés por los objetos de colección del club. Próximamente se subastarán piezas destacadas, como la medalla de oro de Pelé en el Mundial de 1958 y las camisetas de Alan Ball y Martin Peters de la final de 1966.
La subasta de la Copa del Mundo deBUDDS se celebrará el 25 de junio de 2026, y la subasta en línea comenzará el 2 de junio. Más información aquí; para una valoración gratuita de objetos deportivos, haz clic aquí.