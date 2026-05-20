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«¡Estas podrían ser las últimas elecciones!»: el candidato a presidente del Real Madrid advierte sobre la «privatización» del club en plena campaña contra Florentino Pérez
Una advertencia sobre el futuro democrático del club
Riquelme, presidente ejecutivo del Grupo Cox, ha alertado sobre la futura estructura de propiedad del Real Madrid. En una entrevista con «Expansión», el posible candidato expresó su temor a que el club se aleje de su modelo tradicional, donde el poder reside en los socios. El año pasado, el presidente Florentino Pérez anunció la venta de una participación minoritaria a un tercero, lo que supondría un cambio radical, pues hoy la propiedad pertenece a los socios.
«Podrían ser las últimas elecciones en el Real Madrid porque se avecina la privatización, o eso es lo que se está anunciando», afirmó Riquelme. «Tenemos una obligación ética y moral, aquellos de nosotros que no estamos de acuerdo con esa privatización, de garantizar que el Real Madrid siga perteneciendo a sus socios y que tenga un lugar más especial para ellos».
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La carrera contrarreloj por la candidatura
Con la fecha límite para presentar candidaturas acercándose rápidamente este sábado, Riquelme trabaja para ultimar su postulación. Aunque Pérez ha dominado la junta directiva, Riquelme cree necesario ofrecer una alternativa democrática antes de que venza el plazo.
«Aún no sé si me presentaré hoy; tenemos cinco días para definir el mejor proyecto», explicó. «Si lo hacemos, será una decisión emocionante también en lo deportivo».
Obligaciones éticas y obstáculos electorales
El camino a la presidencia es difícil por los estrictos estatutos del club sobre garantías financieras y antigüedad. Riquelme admitió estas barreras, pero insistió en que la salud democrática del club justifica presentar una candidatura contra el presidente en funciones.
«Sabemos que es complicado, que estas son las reglas y que no tenemos derecho a quejarnos», admitió. «Nos metimos en un lío por una invitación a involucrarnos en algo que no era para nosotros en ese momento, pero existe una obligación ética y moral de dar un paso adelante si es posible». Añadió que, aunque su candidatura fracase, espera que sus ideas sean adoptadas para «mejorar la calidad del Real Madrid».
- AFP
Un desafío para la era Pérez
Pérez adelantó el calendario electoral, lo que, según Riquelme, le obligó a modificar una estrategia pensada para 2028. A pesar de la tensión, el aspirante mantuvo el respeto profesional hacia quien ha dirigido una de las etapas más exitosas del club e insistió en que los socios merecen elegir.
«Se ha adelantado tres años, conocemos las reglas y es bueno comparar, con respeto, cómo vemos el Madrid, para que los socios opinen», afirmó. «Respeto total al Real Madrid, a la institución y al señor Florentino Pérez; todos hemos disfrutado de los títulos. Pero no formaremos parte de una parafernalia».