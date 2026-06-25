«¡Estás loco!» - José Mourinho revela que se puso una inyección analgésica para demostrarle algo a uno de sus jugadores

Muchos, incluido el ex capitán del Chelsea John Terry, confían plenamente en el modelo de Mourinho. Otros tardan más en convencerse. Para mostrar hasta dónde llega su compromiso con un frente unido, Mourinho añadió: «Dos ejemplos sencillos: en uno os diré el nombre, en el segundo no. John Terry. Queríamos ganar la Premier League y John tenía un problema. La noche después de lograr el título se operó, pero solo entonces.

Tengo otro ejemplo: por lesiones urgía que un jugador jugara. Tenía una pequeña fractura en el dedo medio del pie. El médico le dijo: “No hay problema, solo es dolor, puedes jugar”. El jugador respondió: “No puedo jugar con dolor”. Puedes jugar con dolor». «No, no puedo». «Pues te ponemos una inyección anestésica y juegas sin dolor, sin consecuencias». Y el chico no quiso».

Me quité la bota, los calcetines y puse el pie frente a su cara. Le dije al médico: “Pónmela”. El médico me inyectó. Mi dedo quedó perfecto. Entonces le dije: “Tú también puedes”. Y él respondió: “Estás loco”. Y se negó. ¿Cuántos partidos jugó conmigo después? ¡Casi ninguno!»