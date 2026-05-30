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«¡Estás jugando fatal!»: se revelan los métodos brutales de Luis Enrique, y un exjugador de PSG y Barcelona se siente afortunado por evitar una temporada «al estilo militar» con el técnico
El programa de entrenamiento físico militar de Enrique
Rafinha admitió que Luis Enrique exige mucho físicamente y que sus primeros entrenamientos son “militares”. El centrocampista, que siguió a Enrique del Celta al Barcelona, se alegró de llegar al primer equipo en el segundo año del técnico, tras oír horrorosas historias de la primera temporada.
En una entrevista con Alberto Edjogo-Owono, Rafinha lo confirmó: «Tuve suerte de llegar en su segundo año. El primero fue de montañas y trabajo físico; una locura. Mi hermano me lo explicó; era un entrenamiento físico militar. Después, con Rafael Pol, el método mejoró, pero la intensidad de Luis Enrique sigue ahí», recordó el exjugador del PSG.
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La estrategia que se esconde tras la locura física
Enrique quería que sus equipos arrollaran al rival en los últimos minutos. Rafinha recuerda que, ya en la cantera del Barcelona, el técnico les inculcaba esta mentalidad.
«Siempre recuerdo que, cuando empecé en el Barça B, él solía decir: “Si tenéis el nivel físico óptimo que quiero conseguir, cuando este baje en el minuto 70, nosotros daremos un paso adelante”. Y era exactamente así», afirmó Rafinha.
Pese a la carga de trabajo, el centrocampista elogió la claridad de Enrique al transmitir ideas complejas: «Para entender el juego y expresarse, siempre ha sido muy bueno, muy directo, muy claro».
Honestidad sin tapujos en el vestuario
Más allá del desgaste físico, Luis Enrique es conocido por su franqueza al criticar el rendimiento de sus jugadores. No se esconde tras tópicos: Rafinha confirmó que el técnico reprendía a las estrellas si no alcanzaban los altos estándares del Barcelona.
Rafinha reveló los comentarios que recibía con frecuencia: «En muchos momentos me decía: “Estás jugando fatal, puedes hacerlo mucho mejor”, “Así no vamos a ninguna parte”… llamadas de atención propias de un gran entrenador. Por su carácter pueden surgir roces, pero son normales». Esa franqueza estimulaba a la plantilla a mantener el espíritu competitivo.
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Dembélé sobre la filosofía de Enrique
La fama de disciplina “militar” de Luis Enrique persiste en París, donde exige la perfección a su plantilla. Ousmane Dembélé, estrella del PSG, bromeó al negarse a revelar la “receta” del técnico para el equilibrio del equipo, pero destacó su visión clara y de primer nivel.
El delantero de 29 años subrayó que el núcleo de esta filosofía se basa en la responsabilidad colectiva: «Atacamos y defendemos juntos», y reconoció que el técnico ha logrado que los delanteros asimilen un ritmo de trabajo riguroso pese a su tradicional aversión a las tareas defensivas.
Sobre su crecimiento personal, el extremo admite que Luis Enrique le ha empujado a la introspección y a ser un ejemplo dentro y fuera del campo. Dembélé concluye que este marco estricto y equilibrado es la única forma de construir un equipo ganador y añade: «Hasta ahora nos ha funcionado, y vamos a seguir así».