La ausencia de Luis Díaz se notó en Anfield el martes. El Liverpool extrañó su regate y olfato goleador en la frustrante derrota ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones.

Su ausencia se repite toda la temporada y los aficionados lamentan la pérdida de un jugador clave en el título de la Premier del curso pasado. Su gran nivel en el Bayern aumenta el pesar de los Reds.

Es cierto que los 75 millones de euros (65 millones de libras, 88 millones de dólares) que el Liverpool recibió por él, a punto de cumplir 29 años, parecían un buen precio, pero el Bayern apostó por su talento y ahora los hechos le dan la razón.

El miércoles, su tanto en el Allianz Arena, el 24.º del curso, fue el más importante: rompió la resistencia del Real Madrid tras su expulsión.

Mientras sus excompañeros quedaron eliminados, él sigue en carrera y vive su mejor momento.

Para muchos jugadores irse del Liverpool es un paso atrás; en su caso, lo ha elevado a otro nivel.