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Real Madrid Bayern Munich winners losers GFXGOAL
Mark Doyle y Thomas Hindle

Traducido por

¿Estás atento, Aurelio De Laurentiis? La costosa tarjeta roja de Eduardo Camavinga, la salida de Luis Díaz del Liverpool y todos los ganadores y perdedores del clásico de la Liga de Campeones entre el Bayern Múnich y el Real Madrid

Winners & losers
Bayern Múnich
Real Madrid
Opinion
Liga de Campeones
FEATURES
Bayern Múnich vs Real Madrid
V. Kompany
Álvaro Arbeloa
L. Diaz
E. Camavinga
M. Neuer
A. Lunin
Paris Saint-Germain

¡Menudo partido! El duelo de cuartos de la Liga de Campeones entre Bayern y Real Madrid lo tuvo todo: goles espectaculares, errores de los porteros y decisiones arbitrales muy polémicas. El resultado fue un encuentro tan apasionante que deja en ridículo la idea del dueño del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, de que hay que cambiar el fútbol para atraer a los jóvenes.

El italiano propuso reducir cada parte a 25 minutos, idea que el miércoles en el Allianz Arena demostró ser absurda. En una primera parte trepidante se marcaron cinco goles: el Bayern remontó dos veces ante un Real Madrid resurgido, pero Kylian Mbappé devolvió la ventaja a los blancos justo antes del descanso, dejando el global 3-3.

La eliminatoria seguía abierta: el Bayern dominaba, pero el Madrid golpeaba en cada contra. A cinco minutos del final, Camavinga vio la segunda amarilla. Los locales aprovecharon la superioridad: Luis Díaz volvió a adelantarles y, en el último suspiro, Michael Olise sentenció con un disparo espectacular.

A continuación, GOAL repasa los grandes ganadores y perdedores de una noche dramática en Múnich, en la que el Bayern venció al Real Madrid 4-3 en el partido y 6-4 en el global.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    GANADOR: Luis Díaz

    La ausencia de Luis Díaz se notó en Anfield el martes. El Liverpool extrañó su regate y olfato goleador en la frustrante derrota ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones.

    Su ausencia se repite toda la temporada y los aficionados lamentan la pérdida de un jugador clave en el título de la Premier del curso pasado. Su gran nivel en el Bayern aumenta el pesar de los Reds.

    Es cierto que los 75 millones de euros (65 millones de libras, 88 millones de dólares) que el Liverpool recibió por él, a punto de cumplir 29 años, parecían un buen precio, pero el Bayern apostó por su talento y ahora los hechos le dan la razón.

    El miércoles, su tanto en el Allianz Arena, el 24.º del curso, fue el más importante: rompió la resistencia del Real Madrid tras su expulsión.

    Mientras sus excompañeros quedaron eliminados, él sigue en carrera y vive su mejor momento.

    Para muchos jugadores irse del Liverpool es un paso atrás; en su caso, lo ha elevado a otro nivel.

    • Anuncios
  • Manuel NeuerIMAGO / Matthias Koch

    PERDEDOR: La portería

    A pesar del buen nivel mostrado, fue una mala noche para los porteros.

    Andriy Lunin y Manuel Neuer tuvieron mucho trabajo, pues el partido fue de ida y vuelta entre dos equipos con claras carencias defensivas. En lugar de mantener a sus equipos en el partido, ambos porteros estuvieron a punto de echarlo todo por la borda.

    El primer gol del Madrid fue evitable: Neuer se lo entregó a Arda Güler, quien remató de forma magnífica desde lejos. Lunin respondió cinco minutos después al ser empujado hacia su propia portería, lo que dio al Bayern el empate. El segundo del Madrid también se pudo evitar, sobre todo porque Neuer rozó con la mano el tiro libre de Güler.

    Aun así, ambos cometieron errores graves, mal cartel para el gremio.


  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    GANADOR: Bayern de Múnich

    El Bayern dio un gran paso para romper su racha de cuatro eliminaciones seguidas ante el Real Madrid en la Liga de Campeones, al ganar en el Bernabéu por primera vez en 25 años.

    Pese a ello, en Múnich nadie se confiaba para la vuelta. La leyenda del club Karl-Heinz Rummenigge advirtió en DAZN: «No debemos caer en la euforia; el Real Madrid nos ha complicado la vida aquí en Múnich durante años».

    Al descanso del miércoles, todo indicaba que llegaría más dolor: el Bayern dominó los primeros 45 minutos, pero Mbappé y los suyos ganaban 3-2 y golpeaban al contraataque.

    Hay que reconocer el mérito de Vincent Kompany y su equipo por mantener la calma. Mientras el Madrid perdía la cabeza en un final frenético, el Bayern conservó la suya y rompió por fin la maldición blanca.

    «El Real Madrid siempre es una amenaza», declaróKompany a DAZN tras el partido. «Pero el equipo mostró gran fortaleza mental, mantuvo la calma y supo esperar su momento».

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    PERDEDOR: Álvaro Arbeloa

    ¿Qué hará Arbeloa ahora? Desde su llegada en enero, nunca quedó claro si su cargo era temporal o definitivo. El club no aclaró si el cargo era temporal o permanente. Arbeloa afirmó que debía ganar, pero ¿qué aportó realmente? Una victoria no habría resuelto todas las dudas, pero sí habría dado algo de claridad. De hecho, la eliminatoria se convirtió en un referéndum: si remontaba, podría quedarse; si no, se iría. Y no lo logró.

    Lo curioso es que no lo hizo tan mal: se le puede criticar por alinear a Thiago Pitarch en la ida —parecía desbordado en la derrota 2-1—, pero el joven había rendido bien y Jude Bellingham no estaba al cien por ciento.

    Buscó generar el habitual «vudú madridista», pero nunca cuajó. Se hablará de la dureza de la roja a Camavinga, pero lo más probable es que el Madrid busque un nuevo técnico este verano. Arbeloa, quizá, deba mirarse adentro y decidir dónde comenzar realmente su carrera directiva.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    GANADOR: Neutrales

    El Madrid cumplió en unos cuartos apasionantes, pero avanzó el mejor equipo —y subrayo «equipo»—. El Bayern muestra debilidades defensivas y una fragilidad en el centro del campo que preocupa a Kompany, aunque es un conjunto excepcional que mantiene la posesión con brillantez y presiona sin pausa para recuperar el balón.

    Por eso confiaron en darle la vuelta al partido; Joshua Kimmich y Olise aseguraron después que su control era tal que solo era cuestión de tiempo.

    Desde una perspectiva neutral, fue alentador ver recompensada su combinación de calidad y carácter, frente a un grupo que alterna genialidades con patéticas muestras de malhumor. Uno no puede evitar preguntarse qué lograrían Vinicius Junior y compañía si presionaran a los rivales con la misma energía con la que rodearon al árbitro tras el pitido final.

    Aunque habría sido fascinante ver a Mbappé frente a su exequipo en semis, la idea de un Bayern-PSG por un puesto en la final resulta muy atractiva. De hecho, tal vez debería ser la final, pues son, de lejos, los equipos más brillantes del momento: un espectáculo comparado con el estilo menos vistoso de Arsenal y Atlético.

    Pensemos en lo bueno: los veremos chocarse dos veces en ocho días, y si recordamos su duelo de fase de grupos, podría ser una semifinal a la altura del Barcelona-Inter del año pasado.

    ¡Un verdadero regalo para los aficionados con un mínimo de atención!

  • Bayern Real Madrid CamavingaGetty

    PERDEDOR: Eduardo Camavinga

    Los primeros 25 minutos de Camavinga fueron extraños. Entró bien al partido y compensó la falta de fuerza y garra de Brahim Díaz con su agilidad y buen instinto defensivo.

    Sin embargo, en los 20 minutos siguientes lo empañó todo. Primero vio una amarilla absurda por derribar a Musiala con una entrada de rugby. Luego, ya exasperado, llegó tarde a Kane y, para colmo, retrasó el juego al marcharse corriendo con el balón. Segunda amarilla, expulsión y, con ello, el partido y la eliminatoria se escaparon para su equipo. El Bayern ganó espacio y, como era de esperar, sus dos extremos lo aprovecharon al máximo.

    No es el único culpable, pero su error condicionó el partido, la eliminatoria y quizá la temporada del Madrid.