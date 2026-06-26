Según Brian Windhorst, de ESPN Insider, varios factores descartan un regreso del «Rey» a los Cleveland Cavaliers al final de su carrera, principalmente por su limitado margen salarial.
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«¡Estarían dispuestos a matar por él!» ¿Un espectacular «sign-and-trade» entre LeBron James y los Lakers?
«Ahora mismo solo pueden ofrecerle a LeBron 4 millones de dólares al año», afirmó Windhorst en el programade Pat McAfee, rechazando la idea de que el jugador renunciara a un salario acorde a su estatus para volver a Cleveland. «No es sensato suponer que se conformará con mucho menos dinero», añadió, recordando que LeBron «sigue siendo un jugador de contrato máximo».
Windhorst cree que solo hay «una posibilidad» para que los Cavs lo traigan de vuelta: un “sign-and-trade” por Jarret Allen, aunque advierte que eso no mejoraría al equipo y que no ve probable esa opción. Sin embargo, añade que los Lakers aceptarían el trato sin dudarlo. «Harían lo que fuera por Jarret Allen», afirmó Windhorst.
Allen, con promedios de 15,4 puntos y 8,5 rebotes, sería una opción atractiva para el pívot de los Lakers, donde Deandre Ayton no cumplió las expectativas la temporada pasada. Además, con 28 años, Allen es mucho más joven que el Rey. Pero, precisamente por eso, el acuerdo no tendría sentido para los Cavs.
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Los Lakers renuevan a Reaves: ¿se quedará LeBron James?
El posible regreso de LeBron a Cleveland se debate desde hace meses. Su contrato en Los Ángeles expira y, según el periodista de ESPN Chams Charania, solo ha habido un primer contacto exploratorio tras las Finales de la NBA sobre una posible renovación.
Los Lakers acaban de renovar a Austin Reaves por cuatro años y 185 millones, así que no podrán igualar los 52,6 millones que LeBron cobró el curso pasado. Necesitan margen salarial para crecer y, algún día, competir por el título.
Pese a todo, los expertos Marc Stein y Jake Fischer creen que se quedará en Los Ángeles, donde está arraigado y, en privado, no se espera su marcha. Los Golden State Warriors siguen interesados, pero Windhorst fija en un 51 % la posibilidad de que continúe con los Lakers, sin descartar otras opciones.
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LeBron James: ¿Fin de su carrera? «Porque entonces empezaría a hacer trampa en el juego»
A sus 41 años, LeBron James podría retirarse. En una entrevista con la revista *Time*, explicó: «Depende de mi mente. Donde va la mente, allí le sigue el cuerpo».
Para LeBron está claro: dejará las canchas cuando ya no le apetezca llegar cinco horas antes para prepararse o ir al entrenamiento dos horas y media antes; ese día sabrá que ha llegado al final, porque estará traicionando el juego.
Por ahora, asegura que sigue disfrutando del baloncesto.