«Estaría más enfadado con el jugador»: el exentrenador del Barcelona Ronald Koeman no entiende las quejas del Real Madrid tras la expulsión de Camavinga

Antes de la sexta edición de su torneo benéfico de golf en Barcelona, Ronald Koeman —exjugador y exentrenador del Barça, ahora seleccionador de Países Bajos— ofreció una rueda de prensa. Allí habló del partido estelar de la Champions del miércoles.

Al preguntarle si consideraba más responsable del controvertido fallo al jugador o al árbitro, respondió: «Si yo fuera el entrenador, estaría más enfadado con el jugador. Y también un poco con el árbitro, porque él debe tener a la vista la situación de juego», afirmó el neerlandés.