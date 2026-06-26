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USMNT Winners and LosersGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

«Estaremos listos para los eliminatorios»: Christian Pulisic regresa a tiempo, Sebastian Berhalter defiende su medio campo y persisten las dudas defensivas tras la derrota en el último minuto. Ganadores y perdedores de la selección estadounidense ante Turquía

Winners & losers
FEATURES
Analysis
Turquía vs USA
Turquía
USA
World Cup
C. Pulisic
S. Berhalter
M. Pochettino

Christian Pulisic volvió, Sebastián Berhalter brilló y Auston Trusty marcó un momento clave, pero un gol tardío de Turquía expuso la falta de profundidad defensiva de EE. UU.

INGLEWOOD, California — Tras el golpe en el estómago que significó el partido, los jugadores formaron su habitual círculo. Por los altavoces sonaba «Country Roads», algo más bajo que la última vez. Al llegar al estribillo, la selección masculina de fútbol de EE. UU. se agarró de brazos en el centro del campo. El marcador indicaba: Turquía 3, EE. UU. 2.

A diferencia de las dos veces anteriores, no hubo celebración. No hubo gritos ni choques de manos para las cámaras. No se vio ni una sonrisa. Pero el círculo permaneció, porque tenía que ser así. En ese momento, más que nunca, ese encuentro era importante. 

«Para nosotros no se trata de ganar o perder», dijo el defensa Mark McKenzie tras la derrota. «Se trata de estar juntos y demostrar esa unión. No es una fachada ni para que otros inventen historias. Es un momento para estar juntos, reorganizarnos y entender que habrá altibajos, pero que los 26 jugadores y todo el cuerpo técnico nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos en este torneo».

En definitiva, de eso se trató el jueves: la selección masculina de Estados Unidos preparándose para lo que viene. A pesar de la derrota, la misión se cumplió: varios jugadores debutaron en el Mundial y ganaron confianza. El rendimiento fue bueno hasta el gol final que selló la derrota. Christian Pulisic regresó y jugó bien tras una lesión, y el buen ambiente de los dos primeros partidos se mantuvo en Los Ángeles, donde los aficionados apoyaron a Estados Unidos durante todo el encuentro.

La derrota duele, pero no demasiado; no si Estados Unidos cumple su objetivo ante Bosnia y Herzegovina en la ronda de 32 de la próxima semana.

«Debemos recordar que ganamos el grupo», recordó el seleccionador Mauricio Pochettino. «Terminamos primeros y gestionamos bien presión y expectativas».

Añadió: «Estoy muy satisfecho con los jugadores y la afición. Llegamos primeros a la siguiente ronda. Lo importante es llegar en óptimas condiciones al próximo partido».

El jueves solo podían prepararse para ganar ese duelo, y lo hicieron. Aunque la derrota duela, sobre todo por cómo llegó, el mensaje del corrillo fue claro: mantengámonos unidos porque ahora empieza el verdadero torneo.

GOAL analiza quiénes fueron los ganadores y los perdedores en Los Ángeles...

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Sebastian Berhalter

    Lo más destacado del partido es que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos ha encontrado otro jugador decisivo en el centro del campo. Aunque el trío consolidado de Weston McKennie, Tyler Adams y Malik Tillman parece el camino a seguir, Berhalter también puede brillar a un alto nivel. 

    Así lo demostró el jueves: dio una asistencia, marcó un gol y aguantó más de 70 minutos con tarjeta amarilla.

    «El balón se me escapó, pero supe que si mantenía la calma y hacía un movimiento de balanceo, tendría una oportunidad», afirmó. «Entreno mucho esos tiros, y ver cómo entraba fue increíble. Lo primero que pensé fue en recuperar el balón y volver a la carga».

    En una noche sin plan B para su puesto, Berhalter fue el plan A que el equipo necesitaba. 

    Con tres Mundiales a sus espaldas, cada uno mejor que el anterior, Berhalter se ha ganado un lugar y podría ser clave en el futuro.

    «Creo que lo hemos dado todo», afirmó, «y estaremos preparados para la fase eliminatoria».

    • Anuncios
  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Tim Weah

    Al inicio de su etapa como técnico, Pochettino explicó que prefiere a Weah en la izquierda por datos científicos sobre sus ojos. Por eso lo ha colocado allí en muchas ocasiones. 

    Sin embargo, en este partido no funcionó: se mostró incómodo hasta que fue sustituido en el primer cambio. 

    Nunca encontró el momento adecuado: a veces se adelantaba y caía en fuera de juego, y otras los defensas lo neutralizaban con facilidad. Perdió el balón en cinco ocasiones y no ganó ningún duelo. Una actuación ineficaz que, con razón, terminó antes de tiempo. 

    Un golpe duro para un jugador que, en otras ocasiones, ha demostrado ser decisivo.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    GANADOR: Arda Güler

    El torneo no fue como la estrella turca esperaba. Podría haber sido la revelación del verano, pero se vuelve a casa antes de tiempo, y nada alivia del todo ese golpe.

    Sin embargo, marcar un gol en su despedida ya es algo. No lo arregla todo, pero le dio un breve momento de emoción en un Mundial por lo demás desolador.

    Fue el único partido en el que mostró su mejor versión: marcó, creó peligro y dominó el juego.

    Poco y tarde, aunque el lugar común lo diga. Pero, como reza otro, más vale tarde que nunca: así debe verlo Güler al cerrar su Mundial.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Christian Pulisic

    La ovación fue ensordecedora. Cuando Christian Pulisic saltó al campo, el público de Los Ángeles se puso en pie. Durante el partido, les dio aún más motivos para aplaudir. 

    Pulisic generó peligro en su regreso tras la lesión y, sobre todo, demostró que ya está recuperado. Esa es la mejor noticia para la selección estadounidense, que contará con su estrella en la fase decisiva del torneo. 

    «Ha sido increíble», declaró a FOX. «Me sentía en plena forma. Me sentía bien, así que ha sido estupendo volver con el equipo y disputar algunos minutos. Me he sentido cómodo con el balón. Sin duda, ha sido un final difícil para nosotros, pero al fin y al cabo hemos ganado el grupo, y ahora solo tenemos que mirar hacia la semana que viene».

    Aunque el equipo lamentará algunos detalles del resultado, como dijo Pulisic, también estarán encantados de tenerlo de vuelta en el campo.

    «Ya visteis, cuando entró, el impacto que tuvo», dijo Berhalter. «Es nuestro hombre. Y, lo que es más importante, es una gran persona a la que todos siguen, y es un líder por derecho propio. Estuvo genial».

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: La defensa

    En noviembre, al preguntársele por la jerarquía del equipo, Pochettino rechazó la idea de los «titulares»: «No hay titulares, hay una plantilla completa de la selección estadounidense y todos están al mismo nivel».

    Sin embargo, el partido del jueves mostró que los defensas titulares contra Paraguay y Australia son los más fiables.

    Ricardo Pepi y Weston McKennie fueron los únicos que repitieron respecto al último partido; de ellos, quizá solo McKennie tenga el puesto asegurado en el once titular. Ese equipo tipo, que descansó casi al completo en el banquillo por precaución y tarjetas, debería mantenerse sin cambios de ahora en adelante.

    En defensa es aún más evidente: Mark McKenzie y Miles Robinson fallaron en los goles recibidos, y Matt Turner, pese a quedarse desprotegido, no realizó las paradas decisivas.

    En resumen, ni Chris Richards, ni Tim Ream, ni Alex Freeman ni Matt Freese ofrecieron argumentos para cambiar el once. Ese cuarteto sigue siendo la defensa titular de cara a la siguiente fase.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Auston Trusty

    Para Trusty fue un partido de altibajos. El bajón no fue tan grande como podría haber sido, pero, vaya, ¡ese momento de euforia fue increíble! Hay pocas sensaciones comparables a marcar tu primer gol en un Mundial.

    Fue su primer gol en un Mundial y también con la selección estadounidense. La emoción fue evidente: apenas el balón entró y puso el 1-0, cruzó el campo hasta el banquillo para abrazar a sus compañeros.

    «Vi la celebración y hice lo mismo que con mi primer gol con el Philadelphia Union», comentó. «Marcé, no de la misma forma, pero marqué a la salida de un córner y luego corrí hacia el banquillo. Fue muy chulo y, en cierto modo, se cerró el círculo».

    Jugó como lateral izquierdo y, aunque no repitió la emoción del gol, se mostró sólido en una posición poco habitual para él hasta el final del partido, cuando se lesionó. Después del encuentro, con el tobillo vendado, habló con los periodistas.

    «Me caí y me torcí el tobillo bastante, bastante mal», explicó, «y además me dio un calambre en el isquiotibial al mismo tiempo. No estaba en mi mejor momento y es un fastidio, pero tenía que salir al campo y seguir jugando; de todos modos, todos somos optimistas».

    Ahora, Trusty y la selección estadounidense esperan que el tobillo no sea grave, especialmente tras una actuación que mostró su valor en ambas áreas en una posible fase eliminatoria.