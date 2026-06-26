INGLEWOOD, California — Tras el golpe en el estómago que significó el partido, los jugadores formaron su habitual círculo. Por los altavoces sonaba «Country Roads», algo más bajo que la última vez. Al llegar al estribillo, la selección masculina de fútbol de EE. UU. se agarró de brazos en el centro del campo. El marcador indicaba: Turquía 3, EE. UU. 2.

A diferencia de las dos veces anteriores, no hubo celebración. No hubo gritos ni choques de manos para las cámaras. No se vio ni una sonrisa. Pero el círculo permaneció, porque tenía que ser así. En ese momento, más que nunca, ese encuentro era importante.

«Para nosotros no se trata de ganar o perder», dijo el defensa Mark McKenzie tras la derrota. «Se trata de estar juntos y demostrar esa unión. No es una fachada ni para que otros inventen historias. Es un momento para estar juntos, reorganizarnos y entender que habrá altibajos, pero que los 26 jugadores y todo el cuerpo técnico nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos en este torneo».

En definitiva, de eso se trató el jueves: la selección masculina de Estados Unidos preparándose para lo que viene. A pesar de la derrota, la misión se cumplió: varios jugadores debutaron en el Mundial y ganaron confianza. El rendimiento fue bueno hasta el gol final que selló la derrota. Christian Pulisic regresó y jugó bien tras una lesión, y el buen ambiente de los dos primeros partidos se mantuvo en Los Ángeles, donde los aficionados apoyaron a Estados Unidos durante todo el encuentro.

La derrota duele, pero no demasiado; no si Estados Unidos cumple su objetivo ante Bosnia y Herzegovina en la ronda de 32 de la próxima semana.

«Debemos recordar que ganamos el grupo», recordó el seleccionador Mauricio Pochettino. «Terminamos primeros y gestionamos bien presión y expectativas».

Añadió: «Estoy muy satisfecho con los jugadores y la afición. Llegamos primeros a la siguiente ronda. Lo importante es llegar en óptimas condiciones al próximo partido».

El jueves solo podían prepararse para ganar ese duelo, y lo hicieron. Aunque la derrota duela, sobre todo por cómo llegó, el mensaje del corrillo fue claro: mantengámonos unidos porque ahora empieza el verdadero torneo.

GOAL analiza quiénes fueron los ganadores y los perdedores en Los Ángeles...