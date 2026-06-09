¿Estará Neymar listo para el Mundial? Brasil ofrece información actualizada sobre su lesión

La última resonancia magnética de Neymar muestra una evolución positiva de su lesión muscular de grado dos en la pantorrilla derecha. La lesión ocurrió el 17 de mayo con el Santos. La CBF confirmó que los resultados son alentadores y que el delantero avanza según lo previsto en su rehabilitación. El equipo médico mantiene los plazos establecidos.

Pese a las buenas noticias, Brasil no planea apresurar su regreso; la prioridad es que termine su recuperación y preparación física antes de volver a la competición.