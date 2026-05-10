«Estará en buena forma»: los seguidores de Lamine Yamal reciben un impulso de cara al Mundial tras el pronóstico de su compañero en el Barcelona, Fermín López, sobre su recuperación de la lesión

El Barcelona está a un paso de su 29.º título de Liga. Ganar el próximo Clásico le daría el campeonato, algo que nunca ha logrado venciendo al Real Madrid. López disfruta la ocasión y afirma: «Es un partido que a todos los jugadores nos encanta jugar, un Clásico, sobre todo dada nuestra situación actual. Queremos jugar, dar lo mejor y ganar para los culés».

Aunque un empate también les daría el título, el centrocampista insiste en que el rival es secundario frente a la necesidad de cumplir el objetivo. «No importa, cuanto antes mejor», añadió. «Al final eso es lo importante, hemos sido muy regulares a lo largo del año y tenemos que ganarlo ahora lo antes posible».