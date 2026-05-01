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¿Estará el Wrexham pendiente de los demás resultados? Phil Parkinson desvela su postura en la lucha por los play-offs, mientras Ryan Reynolds y Rob Mac esperan con ansias su oportunidad de ascender a la Premier League
Un enfrentamiento histórico
El Wrexham cierra la temporada de la Championship en casa, luchando por el último puesto de play-off. Ya con su mejor clasificación histórica asegurada, el equipo de Parkinson necesita vencer al cuarto, el Middlesbrough, para mantener vivo el sueño de un cuarto ascenso seguido, algo sin precedentes. Los Red Dragons suman 70 puntos, los mismos que el Hull (con una ventaja de un gol en la diferencia) y el Derby, que acecha a solo un punto en octavo lugar.
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Mantener la concentración en medio del frenesí
En vísperas del histórico encuentro, Parkinson subrayó la importancia de la disciplina táctica y reconoció la magnitud del momento para el club. «Es, sin duda, un partido importante; hemos llegado al último encuentro de la temporada y es fantástico estar en la lucha.
Vamos a darlo todo. La preparación ha sido buena y los chicos están en buena forma, listos para cerrar la temporada con una actuación sólida. Como siempre en partidos clave, hay que desconectar de todo lo demás.
La motivación siempre está, pero hay que concentrarse en los detalles. Es un partido histórico: nunca antes habíamos llegado a la última jornada con opción a meternos entre los seis primeros».
Seguimiento de los rivales
Parkinson, enfocado en ganar, reconoció que su cuerpo técnico seguirá de cerca los partidos del Hull y el Derby. «Estaremos al tanto de los demás resultados en tiempo real, pues influyen en lo que debamos hacer o cambiar en el campo; es fundamental», afirmó.
Ya lo he hecho en momentos clave: por mucho que el público indique algo, tendré a alguien cerca que siga los resultados y me informe».
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El último obstáculo
Este sábado el Wrexham busca mantener su racha de ganar el último partido de las cuatro últimas temporadas. Visita un sólido Middlesbrough, que lucha por el ascenso directo tras golear 5-0 al Watford. Con el regreso de Ben Sheaf tras su lesión, el Wrexham debe vencer a un rival al que nunca ha recibido en la Football League para asegurar, posiblemente, un lugar en las semifinales de los play-offs que podría cambiarle la vida.