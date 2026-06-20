«Estará disponible»: Neymar, listo para volver a la selección brasileña contra Escocia, según ha confirmado Carlo Ancelotti

El regreso de Neymar podría llegar en un momento clave para la Seleção. Raphinha, su delantero estrella, sufrió una posible lesión en el isquiotibial en la primera parte de la victoria 3-0 ante Haití. Ancelotti admitió que desconoce la gravedad y anunció que el extremo necesita «más pruebas» para confirmar su disponibilidad. El brasileño ya sufrió una distensión en el mismo tendón que lo marginó al final de la temporada 2025-26.