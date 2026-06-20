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«Estará disponible»: Neymar, listo para volver a la selección brasileña contra Escocia, según ha confirmado Carlo Ancelotti
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Pasar del entrenamiento al partido
Neymar fue suplente en el debut de Brasil ante Marruecos y no jugó. Para el partido del viernes, la Seleção informó que el jugador, de 34 años, se quedará en Nueva Jersey recuperándose de una distensión de grado dos en la pantorrilla que lo mantendrá inactivo entre dos y tres semanas.
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Disponible en Escocia
Ancelotti espera que Neymar esté listo para el último partido del Grupo C.
«Neymar entrenará mañana de forma individual y el lunes con el equipo. Estará disponible para el partido contra Escocia», afirmó tras la victoria 3-0 sobre Haití.
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¿Un regreso oportuno?
El regreso de Neymar podría llegar en un momento clave para la Seleção. Raphinha, su delantero estrella, sufrió una posible lesión en el isquiotibial en la primera parte de la victoria 3-0 ante Haití. Ancelotti admitió que desconoce la gravedad y anunció que el extremo necesita «más pruebas» para confirmar su disponibilidad. El brasileño ya sufrió una distensión en el mismo tendón que lo marginó al final de la temporada 2025-26.
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Brasil empieza a desarrollarse
La noticia llega tras un resultado positivo para la Seleção. Brasil debutó en el Grupo C con un 1-1 ante Marruecos y necesitaba ganar para aspirar a los dieciseisavos. El viernes marcó tres goles en la primera parte y venció con facilidad. Neymar, al parecer, les dará un nuevo impulso mientras continúan su camino para llegar lejos en Norteamérica este verano.