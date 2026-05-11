Falta un mes para el Mundial. Ya es oficial y la espera se nota. Las ligas locales están casi definidas y hasta las finales europeas palidecen ante lo que será el mayor evento deportivo del planeta.

¿Qué queda por definir? Varias historias siguen abiertas. La selección de Estados Unidos es una de ellas: cada racha goleadora convive con una superestrella ávida de éxitos. ¿Estarán a la altura?

Y está Argentina, que tras su tercer título en 2022 busca algo que nadie consigue desde 1962: ganar dos Copas seguidas. En GOAL analizamos este y otros cinco interrogantes a un mes del Mundial 2026.