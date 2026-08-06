El Arsenal volvió a poner los pies en la tierra el miércoles por la noche tras sufrir una decepcionante derrota por 3-1 en pretemporada ante el Real Betis. El conjunto inglés sufrió en defensa desde el inicio en un Aviva Stadium de Dublín abarrotado.

El equipo español se adelantó rápidamente con dos goles en los primeros compases gracias a los tantos de Rodrigo Riquelme y Nelson Deossa. Aunque Piero Hincapie logró recortar distancias para el Arsenal, el excentrocampista del West Ham United Pablo Fornals devolvió la ventaja de dos goles poco antes del descanso.