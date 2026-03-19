Independientemente de la forma en que se encuentre actualmente el Real Madrid visto desde fuera, este club siempre ha sido, por tradición, tremendamente peligroso en los duelos de la Liga de Campeones. Uli Hoeneß también opina lo mismo y así lo ha manifestado en un acto organizado por la Frankfurt School of Finance & Management en Fráncfort del Meno.
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«Están en plena forma»: Uli Hoeneß advierte sobre el Real Madrid y frena el entusiasmo en el FC Bayern de Múnich
«No juegan tan bien al fútbol, pero tienen una rutina extraordinaria y están en plena forma», advirtió el presidente de honor del FCB antes de los partidos de cuartos de final contra los blancos. «Una vez más, no están rindiendo muy bien en la liga, pero pueden valerse de su gran experiencia».
El espíritu dentro de la plantilla del campeón récord recuerda a épocas de grandes éxitos. Todos los jugadores parecen subordinarse al gran objetivo del triplete; en consecuencia, el equipo del entrenador Vincent Kompany está cautivando al público con regularidad. «Hacía mucho tiempo que no teníamos tantas posibilidades en cuanto al nivel de juego como este año», subrayó el presidente del club bávaro, aunque añadió que sería «una total presunción» dar por hecho que pasarán de ronda.
En los octavos de final, los madridistas lograron eliminar de manera impresionante al Manchester City del entrenador estrella y exentrenador del Bayern Pep Guardiola (3-0 y 2-1), y eso a pesar de que, en este club tan brillante, parece que lleva toda la temporada en crisis.
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Hoeneß también advierte sobre el Leverkusen, su rival en la Copa DFB: «Va a ser difícil»
Es posible que Hoeneß también haya recordado los tres últimos duelos eliminatorios contra el Real Madrid, en los que los muniqueses siempre salieron perdiendo. Una diferencia que podría suponer una ventaja para el FCB: esta vez, el partido de vuelta se disputará de nuevo en el Allianz Arena. Además, el campeón récord llega tras una tranquila ronda de octavos, en la que se deshizo del Atalanta de Bérgamo, que había eliminado al BVB, por un marcador global de 10-2 en dos partidos. Además, el FCB recuperará para los partidos contra el Madrid a Joshua Kimmich y Michael Olise, sancionados por acumulación de tarjetas amarillas el pasado miércoles, mientras que en el Real Madrid varios jugadores clave llegan al partido de ida de cuartos de final con una tarjeta amarilla y es posible que el portero titular, Thibaut Courtois, se pierda el partido por lesión.
En principio, el septuagenario no quiso dejarse llevar por la tentación de deducir un posible triplete simplemente como consecuencia del buen momento de forma. «Eso es demasiado optimista». También en la Copa DFB, en la que el equipo de Múnich se enfrentará al Bayer Leverkusen en semifinales en abril, el presidente honorario ve un gran desafío: «Va a ser difícil». Al menos en lo que respecta al título de liga, Hoeneß quiso comprometerse y «diría que seremos campeones de Alemania».
En la liga, la ventaja sobre el Borussia Dortmund, su perseguidor, es de nueve puntos antes de la jornada 27.
FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB
Fecha
Hora
Partido
Sábado, 21 de marzo
15:30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Sábado, 4 de abril
15:30
SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)
Martes, 7 de abril
21:00
Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones)
Sábado, 11 de abril
18:30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Miércoles, 15 de abril
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)