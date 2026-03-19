«Están en plena forma»: Uli Hoeneß advierte sobre el Real Madrid y frena el entusiasmo en el FC Bayern de Múnich

«No juegan tan bien al fútbol, pero tienen una rutina extraordinaria y están en plena forma», advirtió el presidente de honor del FCB antes de los partidos de cuartos de final contra los blancos. «Una vez más, no están rindiendo muy bien en la liga, pero pueden valerse de su gran experiencia».

El espíritu dentro de la plantilla del campeón récord recuerda a épocas de grandes éxitos. Todos los jugadores parecen subordinarse al gran objetivo del triplete; en consecuencia, el equipo del entrenador Vincent Kompany está cautivando al público con regularidad. «Hacía mucho tiempo que no teníamos tantas posibilidades en cuanto al nivel de juego como este año», subrayó el presidente del club bávaro, aunque añadió que sería «una total presunción» dar por hecho que pasarán de ronda.

En los octavos de final, los madridistas lograron eliminar de manera impresionante al Manchester City del entrenador estrella y exentrenador del Bayern Pep Guardiola (3-0 y 2-1), y eso a pesar de que, en este club tan brillante, parece que lleva toda la temporada en crisis.