El comentarista estuvo acompañado por los exjugadores del Manchester City Micah Richards y Daniel Sturridge, además de Roy Keane, para analizar el enfrentamiento del equipo con el Liverpool. Carragher sostuvo que el club debe reconocer su lugar en la historia del fútbol inglés, en vez de considerar la batalla legal una afrenta personal a su prestigio.

«El Manchester City ya estaba ahí 100 años antes y seguirá estándolo 100 años después. Tiene una afición increíble; ha tenido grandes jugadores y los seguirá teniendo», añadió.

La tensión en el estudio aumentó cuando Richards cuestionó que se diera por sentada la culpabilidad del club y preguntó cuál sería el relato si el City acababa ganando su recurso. Carragher descartó esa posibilidad y sugirió que el equipo del Etihad seguiría recurriendo hasta obtener el resultado que deseaba.

«Perderán el recurso y volverán a recurrir. [Seguirán] recurriendo y seguirán recurriendo. Y eso no hará más que arrastrar al fútbol por el fango», declaró a Sky Sports. El exinternacional inglés concluyó advirtiendo de que esta saga podría prolongarse durante años y arruinar no solo la reputación del club, sino también la integridad de la propia Premier League.



