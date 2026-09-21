En declaraciones en el pódcast The Good, The Bat & The Football, Scholes expresó una profunda preocupación por la dirección que ha tomado el Manchester United. El club solo ha logrado una victoria en sus primeros cinco partidos de la Premier League, con derrotas ante el Hull City y el Manchester City, y empates frente al Everton y el Fulham.

También cayó pronto eliminado de la Carabao Cup. Scholes afirmó: "Da bastante pena decir esto, pero el Manchester United es ahora un club que no está intentando ganar la liga con su política de fichajes".