Buscando ejercer la mayor presión posible sobre el Arsenal antes de su juego contra el Brighton, el City viajó a Forest con la esperanza de aprovechar su ventaja de jugar primero el sábado por la tarde.

Tras 45 minutos de apertura ajustados que no trajeron goles, el City rompió el empate cuando el mediocampista Tijjani Reijnders aprovechó el pase ingenioso de Rayan Cherki para superar al portero del Forest, John Victor.

Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola fue igualado solo seis minutos después cuando el extremo Omari Hutchinson - un fichaje de verano del Ipswich Town - anotó su primer gol para el Forest.

Acampados en el medio del campo del Forest mientras buscaban un gol ganador crucial, el City recuperó la ventaja con solo siete minutos de tiempo normal por jugar en el NG2 cuando Cherki disparó el balón entre las piernas de Morgan Gibbs-White y superó a Victor.

Y después de lograr mantener una octava victoria consecutiva en todas las competiciones, el City superó al Arsenal en la cima de la tabla de la liga, con la atención luego puesta en el Emirates Stadium para ver cómo responderían los hombres de Arteta.