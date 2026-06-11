El viernes por la noche termina la espera. Tras años de ilusión, meses de debate y semanas de preparación bajo el sol de Atlanta, Chicago y el condado de Orange, arranca el Mundial de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos. El primer rival es Paraguay, un adversario conocido. Pero este momento es diferente.

Poco más se puede añadir sobre la situación que afronta la selección estadounidense. Hay mucha presión, tanto de aficionados ocasionales como de incondicionales, de seguidores estadounidenses y de críticos internacionales que esperan un error. No hay margen de error; nunca lo hay en un Mundial. Este partido es clave: inicia el camino y brinda la oportunidad de que este grupo deje huella, no solo en este torneo, sino en el mundo.

«El mensaje es creer», afirmó el portero Matt Freese. «Creemos y, cuando un grupo lucha y se deja la piel por los demás, todo puede pasar».

¿Cómo traducir esa fe en el campo? ¿Qué debe hacer el equipo para triunfar? ¿Qué momentos definirán el partido? GOAL repasa cinco claves para el debut estadounidense...