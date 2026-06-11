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Ryan Tolmich

Traducido por

«Estamos muy concentrados»: Christian Pulisic disfruta jugar el Mundial en casa, Chris Richards parece listo. Cinco claves para el partido entre Estados Unidos y Paraguay

Analysis
USA
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
World Cup
C. Richards
C. Pulisic

La espera ha terminado. Christian Pulisic y la selección estadounidense debutarán en casa el viernes en el Mundial contra Paraguay, con la recuperación de Chris Richards y algunas decisiones clave en juego.

El viernes por la noche termina la espera. Tras años de ilusión, meses de debate y semanas de preparación bajo el sol de Atlanta, Chicago y el condado de Orange, arranca el Mundial de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos. El primer rival es Paraguay, un adversario conocido. Pero este momento es diferente.

Poco más se puede añadir sobre la situación que afronta la selección estadounidense. Hay mucha presión, tanto de aficionados ocasionales como de incondicionales, de seguidores estadounidenses y de críticos internacionales que esperan un error. No hay margen de error; nunca lo hay en un Mundial. Este partido es clave: inicia el camino y brinda la oportunidad de que este grupo deje huella, no solo en este torneo, sino en el mundo.

«El mensaje es creer», afirmó el portero Matt Freese. «Creemos y, cuando un grupo lucha y se deja la piel por los demás, todo puede pasar».

¿Cómo traducir esa fe en el campo? ¿Qué debe hacer el equipo para triunfar? ¿Qué momentos definirán el partido? GOAL repasa cinco claves para el debut estadounidense...

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La forma física de Chris Richards

    Desde hace semanas todos están pendientes del tobillo de Richards. Él asegura que todo irá bien.

    «No me pondría en esta situación si no creyera que puedo hacerlo todo», afirmó tras declarar que está listo para aportar el viernes. «Parte de este deporte es sentir dolor a veces; no me importa mientras esté bien funcionalmente. Eso es lo más importante para mí».

    La decisión está en manos de Pochettino: si confía en el tobillo de Richards, jugará; si no, habrá alternativas, aunque ninguna tan sólida. De estar en el campo, ¿mantendrá el nivel que mostró en los últimos meses de 2025?

    Esa versión de Richards sería clave para frenar el potente ataque de Paraguay en el debut mundialista.

    • Anuncios
  • Alex Freeman USMNT Paraguay fightGetty

    Conclusiones de la última reunión

    Estos dos equipos se enfrentaron en otoño en un partido amistoso. ¿Qué recuerda todo el mundo? La trifulca del final. Tras un pequeño enfrentamiento entre Alex Freeman y el banquillo de Paraguay, la tensión llegó al límite. Varios jugadores de la selección estadounidense intervinieron para defender a Freeman y, de paso, enviar un mensaje a un rival que, casualmente, encontrarían en el Mundial.

    ¿Se aprendió algo de ese partido? ¿Sirvió la trifulca? Sí y no.

    «Al final, hubo un poco más», recordó Tim Ream. «Parecía un partido que significaba algo más; ahora lo ves y piensas: "Fue una prueba perfecta para nosotros en su momento". Es bueno haber vivido esa experiencia; ahora es un Mundial. Sí, hay cosas que se pueden extraer de ello y aprender, pero ya es agua pasada».

    En aquel partido de noviembre, Estados Unidos ganó 2-1. Gio Reyna abrió el marcador a los cuatro minutos y Alex Arce amplió la ventaja seis minutos después; Folarin Balogun sentenció el encuentro en el 71.

    «Fue un partido muy intenso», recordó Reyna. «Me alegré de marcar, pero ahora será diferente. Un Mundial no se compara. Debemos igualar esa intensidad y, con nuestro talento, creemos que podemos ganar».

    Sin embargo, ambos equipos lucirán muy distintos el viernes. En noviembre el USMNT jugó sin Richards, Pulisic, McKennie, Adams, Tillman ni Robinson; ahora es probable que todos sean titulares, así que el encuentro será diferente, aunque los técnicos revisarán las imágenes buscando ventajas.

    «Para los que jugaron contra Paraguay es útil, pues ahora revisamos el vídeo para ver qué hicimos bien y qué podemos mejorar», añadió Tyler Adams. «Ganarles fue bueno, pero ellos llegarán hambrientos, sobre todo en su primer partido del Mundial contra un equipo que acaba de vencerlos.

    Estarán ansiosos por conseguirlo, así que también tenemos que lidiar con eso».

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    «Tenemos que estar preparados»

    En el último Mundial, Estados Unidos empezó fuerte: el gol de Tim Weah ante Gales, aunque no bastó para ganar por un penalti tardío, dio un impulso clave para superar la fase de grupos.

    Goles así marcan la pauta: Clint Dempsey lo hizo en 2014 frente a Ghana y Weah lo repitió ante Gales. ¿Podrá Estados Unidos anotar otro el viernes y calmar los nervios del debut mundialista en casa?

    Lo mínimo es que Estados Unidos evite que Paraguay marque ese tono. Ante Alemania, la selección estadounidense se durmió en los primeros compases y encajó un gol tonto a balón parado a los dos minutos. En general, el equipo ha sufrido malos inicios: ha recibido un gol en la primera parte en nueve de sus últimos diez partidos. Afortunadamente, también ha mostrado capacidad de reacción y ha generado ocasiones tras encajar. Sin embargo, no es algo que se quiera hacer en un Mundial.

    «Es extremadamente importante», afirmó Cristian Roldán. «Marcar pronto ayuda, pero si presionamos desde el inicio y cogemos impulso antes del minuto 15, tendremos muchas opciones de pasar la fase de grupos.

    «El primer partido y los primeros 15 minutos son clave en un torneo; debemos estar preparados. No podemos dormimos como contra Alemania, porque ahí es cuando todo puede cambiar».

    Ganar el viernes a Paraguay aliviaría la presión de cara a los duelos con Australia y Turquía; cualquier otro resultado aumentaría la exigencia.

    «No pienso en el tercer puesto, eso está claro», añadió Adams. «El primer partido de un Mundial es valioso».

  • Matt Turner Matt FreeseGetty/GOAL

    Decisiones del portero

    Pochettino ya sabe quién será su portero titular, aunque lo mantenga en secreto. Matt Freese y Matt Turner han admitido esta semana que desconocían quién jugaría. Si es cierto, la decisión se tomó en el último momento.

    En un escenario ideal, el portero estadounidense tendría una noche tranquila, limitándose a sacar desde atrás y realizar saques de puerta; sin embargo, los Mundiales rara vez son así. Por lo general, un guardameta debe intervenir en una o dos jugadas clave. La pregunta es: ¿en cuál confía más Pochettino?

    ¿Será Freese, titular casi todo el último año? ¿O Turner, con experiencia mundialista y dos partidos sin encajar en la fase de grupos? Quizá sean muy parecidos. Quizá, si todo sale según lo previsto, no importe demasiado. Pero también existe la posibilidad de que esta decisión resulte decisiva, y de que uno de estos dos porteros tenga que realizar la parada que dicte el futuro de la selección estadounidense.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Controlar el peso

    Es simple, pero también muy complejo. El viernes, la selección estadounidense no solo enfrentará a Paraguay; deberá manejar todo lo demás: la atención, la presión y lo que está en juego. ¿Cómo lo gestionará?

    En el Mundial 2022 estuvieron a la altura; en la Copa América 2024, naufragaron. Desde entonces, la selección ha vivido altibajos, pero eso ya no importa. Este es un reto distinto.

    Organizar un Mundial no es para débiles y el foco que genera es único. El partido dependerá de cómo lo manejen. En talento, EE. UU. es favorito, pero Paraguay, de outsider, presionará aún más.

    «Sin duda, tiene ese aire de partido importante», dijo Pulisic. «Es similar a [2022], pero en cierto modo me siento un poco más relajado, creo, simplemente porque ya he estado allí antes y hemos jugado un partido como este, así que creo que la experiencia me ha tranquilizado un poco».

    Tranquilo o no, este partido será tan mental como físico para un equipo que afronta expectativas y una atención sin precedentes en el fútbol estadounidense.

    «Voy a intentar disfrutar del momento lo mejor que pueda», dijo Pulisic. «Creo que también es importante, pero puede ser muy duro, por supuesto. Estamos muy concentrados y es un partido muy importante. Quieres hacerlo bien y quieres rendir para quitarte ese peso de encima en el primer partido.

    «Pero miraré a mi alrededor, intentaré asimilarlo. Tengo amigos y familiares en las gradas. Es un momento especial, así que quiero disfrutarlo».

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